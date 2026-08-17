El Pentágono exige auditar colaboraciones de 30 universidades con entidades extranjeras

Vista aérea del complejo del Pentágono, con las carreteras, los aparcamientos y las zonas verdes circundantes. ( SHUTTERSTOCK )

El Departamento de Guerra notificó este lunes a 30 instituciones académicas estadounidenses que deben empezar a auditar sus colaboraciones con determinadas entidades extranjeras, en especial aquellas vinculadas a China, para proteger avances tecnológicos "críticos" de estos centros que suelen cooperar con el Pentágono.

El Departamento de Guerra ha ordenado iniciar estas "revisiones inmediatas y exhaustivas" de las colaboraciones "académicas, financieras y de investigación con entidades extranjeras" señaladas por la la Sección 1286 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) aprobada en 2019.

La cartera que dirige el secretario Pete Hegseth añade además a la lista de proyectos de cooperación a analizar a aquellos que se realicen con "organizaciones asociadas a Institutos Confucio que han cambiado de nombre o imagen", según se indica en un comunicado publicado este lunes.

El Instituto Confucio es una entidad de enseñanza y promoción de la lengua y cultura chinas en centros académicos extranjeros, financiado y gestionado por organismos vinculados al Ministerio de Educación chino.

Objetivos

"Esta medida, llevada a cabo por la oficina del subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, tiene como objetivo proteger las inversiones en investigación financiadas por los contribuyentes estadounidenses frente a la transferencia no autorizada de tecnología, el robo de propiedad intelectual y la explotación por parte de adversarios", añade el texto.

Con estas auditorías, "el Departamento de Guerra podrá anticiparse mejor a las amenazas emergentes, adaptarse a las tácticas cambiantes de los adversarios y mantener la posición de Estados Unidos como líder mundial en innovación".

El objetivo, según se explica en la nota, es construir "un ecosistema de investigación sólido" para proteger "los descubrimientos críticos frente a cualquier explotación indebida".

El Pentágono lleva a cabo esta iniciativa en colaboración con socios del Congreso "sobre el Partido Comunista Chino" para construir "un ecosistema de investigación sólido" que proteja "los descubrimientos críticos frente a cualquier explotación indebida".

"Las universidades son socios fundamentales en la ejecución de una amplia gama de programas de investigación del Departamento de Guerra; por ello, el Departamento debe garantizar que nuestras inversiones en investigación estén bien protegidas frente a la explotación extranjera", afirmó en el comunicado el secretario adjunto de Guerra para Ciencia y Tecnología, Joseph Jewell.