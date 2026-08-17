¿Has cambiado de nombre? Esto debes saber al solicitar una visa de EE. UU.

Fragmento de sello de viaje de visa B1/B2 de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Algunas personas han utilizado varios nombres o apellidos a lo largo de su vida, ya sea por cambios en el estado civil, adopción u otro proceso que modifique el nombre.

En esos casos, esas personas deben declarar cada uno de los nombres que han utilizado en su vida durante su solicitud de visa a los Estados Unidos, recordó la embajada estadounidense en el país en su columna semanal "Pregúntale al cónsul".

"Al completar una solicitud de visa para los Estados Unidos, es importante proporcionar información completa y precisa. Los solicitantes deben incluir cualquier apellido o nombre que hayan utilizado en el pasado en sus solicitudes de visa", advierte la misión diplomática.

La advertencia incluye los apellidos de soltera y aquellos adquiridos o modificados como consecuencia de un matrimonio, divorcio u otros cambios.

La embajada señala que esto aplica incluso si la persona ya no utiliza en la actualidad dichos nombres o apellidos.

Consecuencias

De acuerdo con la información divulgada por la representación diplomática, omitir alguno de los nombres utilizados previamente "puede ser percibido como una exclusión u omisión de información" durante el proceso de solicitud y podría derivar en el rechazo de la visa u otras consecuencias relacionadas con la elegibilidad del solicitante.

Por esta razón, las autoridades consulares recomiendan a los solicitantes revisar los datos proporcionados antes de enviar el formulario y asegurarse de declarar todos los nombres y apellidos que han usado previamente.

"Antes de enviar su solicitud, revise cuidadosamente sus datos y declare todos los nombres que haya utilizado anteriormente", reza el artículo.

La recomendación forma parte de las medidas dirigidas a garantizar que la información proporcionada durante el proceso de solicitud de visa sea completa y coincida con los antecedentes del solicitante para evitar demoras en el proceso y garantizar un desenlace positivo.