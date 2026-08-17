Aeropuerto LaGuardia enfrenta incidente con ratones que sorprenden a pasajeros

Lindsey Powers compartió con Storyful un video de dos ratones en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York. ( LINDSEY POWERS STORYFUL )

Una pasajera quedó sorprendida al descubrir varios ratones corriendo y comiendo cerca de una puerta de embarque del aeropuerto LaGuardia, en Queens, mientras los viajeros esperaban para abordar sus vuelos.

Lindsey Powers compartió con Storyful un video en el que se observan dos roedores desplazándose entre las sillas y por debajo de ellas en la Terminal B del aeropuerto.

Powers aseguró que llegó a ver cuatro ratones en total, aunque solo consiguió grabar a dos de ellos.

"Una de ellas se me acercó y estaba comiendo algo", relató la pasajera a Storyful.

El incidente ocurrió el domingo y rápidamente llamó la atención de otros viajeros que se encontraban en el área de embarque.

Un portavoz del aeropuerto LaGuardia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The New York Post, medio que reportó el incidente.

No es la primera visita de animales

La presencia de animales en las instalaciones del aeropuerto no es un hecho completamente nuevo.

En 2024, un mapache también fue captado en video dentro de LaGuardia. El animal fue visto colgado del techo cerca de una puerta de embarque de Spirit Airlines antes de correr por distintas áreas del aeropuerto.

El episodio provocó gritos entre los pasajeros que presenciaron al mapache desplazándose por las instalaciones.