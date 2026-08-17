Familia y comunidad despiden a policía del NYPD que murió tras cirugía estética en Santo Domingo

Una combinación de fotos de Rebecca DePaula, vistiendo el uniforme del NYPD. ( FOTO SUMINISTRADA POR @MASSYLOVE13 )

Familiares, amigos, compañeros del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y miembros de la iglesia despidieron este lunes a Rebecca De Paula, una agente de 31 años que falleció en República Dominicana después de someterse a un procedimiento estético en Santo Domingo.

De Paula, quien formaba parte del NYPD desde enero de 2025 y estaba asignada a la comisaría 46 de El Bronx, habría contraído una infección bacteriana luego de la cirugía, según informó su familia.

De acuerdo con ABC 7, la noticia de su muerte generó muestras de pesar entre vecinos y personas cercanas a la agente, quienes la describieron como una mujer dedicada a su familia, su comunidad y su iglesia.

"Como agente de policía, era una mujer muy amable con sus hijos. Participaba activamente en la iglesia; todos en la comunidad la querían", dijo Luis Pimentel, vecino de De Paula.

Jorge Ycasa, también vecino de la familia, expresó su pesar por la pérdida.

"Es doloroso para cualquiera perder a un ser querido", dijo.

Reconocida por su labor policial

De Paula ingresó al Departamento de Policía de Nueva York en enero de 2025 y trabajaba en la comisaría 46 del Bronx.

En marzo de este año fue distinguida como Agente del Mes, un reconocimiento a su desempeño dentro del cuerpo policial, informó el medio estadounidense.

Además de su trabajo como agente, De Paula se desempeñaba como pastora de una iglesia local, donde también era conocida por su participación en la comunidad.

La oficial deja a su esposo y tres hijos.

Los servicios funerarios continuarán este martes a las 10:00 de la mañana con un oficio religioso. Posteriormente, se realizará una ceremonia de entierro a las 12:00 del mediodía en Nueva Jersey.