Cónsul de EE. UU. recomienda a solicitantes de residencia prepararse para preguntas sobre empleo y finanzas

Los solicitantes de visas de inmigrantes hacia Estados Unidos deben acudir a sus entrevistas consulares preparados para responder preguntas sobre su situación financiera y las condiciones que tienen para establecerse en ese país, recomendó William Swaney, cónsul de Estados Unidos en República Dominicana.

En una entrevista con Diario Libre, Swaney explicó que los oficiales consulares están realizando una evaluación más amplia de las circunstancias de quienes solicitan una visa de residencia, más allá de revisar únicamente el Affidavit o declaración jurada de patrocinio económico. También explicó que las fianzas anunciadas la semana pasada, solo serán aplicadas a un grupo reducido de peticionarios a quienes se les niegue la visa de residencia por no demostrar los recursos económicos suficientes.

Evaluación de la situación del solicitante

También mencionó las distintas condiciones que serán evaluadas al momento de una petición de visa. Entre los aspectos que pueden ser considerados durante la entrevista mencionó la edad de la persona que viajará a Estados Unidos, sus posibilidades de conseguir empleo, su dominio del inglés, condiciones de salud y el lugar donde vivirá. También se analizará la situación del peticionario, que puede ser un ciudadano estadounidense o residente permanente. Los oficiales pueden preguntar con quién vive, cuánto paga de alquiler, cuál es su situación laboral y si cuenta con seguro médico, entre otros aspectos.

"Cada situación es distinta", explicó el cónsul, al señalar que los vicecónsules deben hacer una investigación profunda de la situación completa de la familia. También se analiza la situación del peticionario, que puede ser un ciudadano estadounidense o residente permanente. Los oficiales pueden preguntar con quién vive, cuánto paga de alquiler, cuál es su situación laboral y si cuenta con seguro médico, entre otros aspectos.

Swaney recomendó que, cuando sea posible, el peticionario acompañe al solicitante durante la entrevista, ya que su presencia puede ayudar a responder preguntas relacionadas con las condiciones económicas y familiares en Estados Unidos. El cónsul explicó que también se toma en cuenta la red de apoyo con la que contará el inmigrante al llegar al país. Por ejemplo, si familiares pueden ofrecerle alojamiento, ayudarlo a conseguir empleo o contribuir de alguna otra manera a su establecimiento. "Así se puede ayudar a entender la red de apoyo que tienen allá y sus planes específicos para mantenerse independientes", señaló.

Importancia de la documentación

Swaney destacó la importancia de llevar documentos que permitan demostrar la situación planteada durante la entrevista. Si una persona afirma que cuenta con determinado ingreso, seguro médico, una propiedad o un plan económico para establecerse en Estados Unidos, pero no tiene en ese momento los documentos que respalden esa información, es el momento en el que su visa puede ser denegada y como una segunda oportunidad para ser aprobada, el cónsul puede solicitar una fianza, donde se le dará un plazo de un mes para poder pagarla.

El funcionario puso como ejemplo el caso de una familia que posee una propiedad en República Dominicana y tiene previsto venderla para contar con ahorros al establecerse en Estados Unidos. "Cada situación es distinta, pero la mejor preparación sería pensar en cómo puedo mostrar mi plan, mi plan de empleo, mi plan de finanza que demuestra que sí son capaces como unidad", explicó.

La evaluación busca determinar si, en su conjunto, existen condiciones que permitan al solicitante establecerse de manera independiente y sin necesidad de recurrir a determinados recursos públicos.

Aplicación de la ley migratoria

La ley no ha cambiado. El cónsul aclaró que este enfoque no representa un cambio en la legislación migratoria estadounidense. "La ley no ha cambiado", afirmó Swaney, quien explicó que se trata de una aplicación más amplia de un requisito que ya existe.

Según explicó, anteriormente el análisis se enfocaba de manera más marcada en el Affidavit of Support, mientras que ahora los oficiales están prestando mayor atención a la situación integral de la familia. Esto puede provocar que algunas entrevistas sean más extensas, debido a que los funcionarios necesitan realizar más preguntas para tener una visión completa de las circunstancias del solicitante.

Sobre la carga pública, Swaney explicó que el programa piloto relacionado con la fianza por carga pública se aplica únicamente a determinados solicitantes de visas de inmigrantes que hayan sido considerados inadmisibles por la preocupación de que puedan convertirse en una carga pública.

Aclaró que no se trata de un requisito para todas las personas que solicitan una visa de residencia.

El cónsul indicó además que los solicitantes mantienen la posibilidad de presentar pruebas que demuestren que no se convertirán en una carga pública y que el programa de fianzas constituye una alternativa dentro de determinadas circunstancias.

El proceso todavía se encuentra en una etapa inicial en República Dominicana y requiere coordinación con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), entidad encargada de recibir las fianzas.

Swaney señaló que la intención es otorgar a las personas el tiempo necesario para reunir los fondos en caso de que se determine que deben presentar una fianza.

Volumen de visas procesadas

Al ser consultado sobre el volumen de visas de inmigrantes procesadas por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Swaney indicó que la última cifra publicada correspondía al año anterior y superaba las 50,000 visas.

Sin embargo, afirmó que el objetivo del consulado no es alcanzar una cantidad determinada de visas aprobadas. "Nuestra preocupación no es llegar a una cantidad específica, sino tomar decisiones que están correctas y completas según la ley", manifestó.

Explicó que tanto en los procesos de visas de inmigrantes como de no inmigrantes los funcionarios profundizarán en los casos en la medida necesaria para contar con los elementos que les permitan tomar una decisión conforme a la legislación.