Trump homenajea en la Casa Blanca a joven socorrista que salvó a un niño en California

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (C), recibe al socorrista Ryder Williams (I) en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 17 de agosto de 2026. ( AP )

El socorrista adolescente Ryder Williams, de 16 años, y Nathaniel Rai, de 10, el niño que rescató de las aguas frente a la costa de California, fueron recibidos este lunes por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, luego de que un video del dramático rescate se volviera viral.

Trump calificó a Williams como un "verdadero héroe" y destacó la calma que ambos mantuvieron durante el rescate ocurrido en julio en la playa Seabright, en Santa Cruz.

Las familias de los dos menores participaron en el encuentro en el Despacho Oval, junto al socorrista Aaron Bohnen, quien también intervino en el rescate, informó The Associated Press (AP).

"Lo que hicieron fue increíble, y todo el mundo lo vio", les dijo Trump a los chicos, en referencia al video que ha sido visto millones de veces en internet. "Cuando lo vi por primera vez, dije: ´Reproduzcanlo, quiero verlo otra vez´".

Las imágenes muestran a Williams sujetando a Nathaniel mientras varias olas los golpeaban. En un momento, ambos desaparecen bajo el agua durante varios segundos antes de volver a salir a la superficie, mientras Williams continúa intentando llevar al niño hacia la orilla.

Testimonio del héroe

Durante el encuentro, Trump le dijo a Nathaniel: "Dios te estaba observando".

Williams explicó que durante el rescate recurrió al entrenamiento recibido como socorrista para actuar rápidamente ante la emergencia.

"En esos momentos peligrosos, siempre intentamos recurrir a nuestro entrenamiento", dijo. "En realidad, solo pensaba en cómo sacar al chico del agua lo más rápido posible".

El adolescente llevaba un uniforme negro con el parche de socorrista de los Parques Estatales de California. Según AP, Williams tiene previsto continuar su formación como paramédico y aspira a convertirse en bombero.

Trump elogió nuevamente su actuación y destacó la serenidad que mostró mientras enfrentaba las fuertes corrientes.

"Es un verdadero héroe", dijo Trump. "No sé si yo lo haría. Probablemente no. Tienen suerte de que no estuviera en el servicio ese día".

El presidente también le dijo a Williams que podría recibir "buenas recomendaciones" cuando le comentó su intención de convertirse en bombero.

Un rescate que se volvió viral

El video del rescate comenzó a circular ampliamente en internet el mes pasado y acumuló millones de reproducciones. Trump también lo compartió en su plataforma Truth Social y pidió que Williams y su familia fueran invitados a la Casa Blanca.

"Vamos a traer a este joven héroe, y a su familia, a la Casa Blanca, quizás junto con el niño al que salvó, para otorgarle una Alta Condecoración Civil", escribió Trump el 28 de julio.

En una entrevista anterior con AP, Williams relató que Nathaniel perdió el equilibrio mientras se encontraba en aguas poco profundas en la playa de Seabright. El fuerte oleaje impedía que pudiera acercarle un flotador y el niño llegó a perder el conocimiento.

Williams tuvo que resistir varias olas mientras sostenía al menor hasta que Bohnen logró ayudarlos a llegar a la orilla.

Durante la reunión en el Despacho Oval, Trump resaltó la manera en que Williams manejó la situación.

"Es asombroso ver que esto suceda, verlo con tus propios ojos", dijo Trump. "He visto rescates antes, pero nunca había visto nada igual".

Trump también invitó a los jóvenes a conocer el Dormitorio Lincoln de la Casa Blanca.