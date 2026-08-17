Gobierno Trump pausa megaproyecto fronterizo en Texas tras críticas bipartidistas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. ( EFE/EPA/SAMUEL CORUM )

El gobierno de Donald Trump pausó el lunes la construcción de un megaproyecto de ingeniería de 1,700 millones de dólares en el Parque Nacional Big Bend, en Texas, frontera con México, ante la férrea oposición bipartidista.

El Departamento de Seguridad Nacional planea construir barreras para vehículos, caminos de patrullaje, e instalar iluminación y tecnología de detección en todo el parque, conocido por sus vistas espectaculares y su rica biodiversidad, que incluye cientos de especies de aves, linces rojos y osos negros.

Acciones oficiales

A principios de este mes, las excavadoras comenzaron las obras en las tierras públicas que combinan ecosistemas de desierto, río y montaña y que albergan el famoso Cañón de Santa Elena.

"Anoche ordené una pausa en toda actividad en ese parque, en lo que respecta a la construcción, hasta que pueda ir allí y hacer una evaluación personal", dijo el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, en un breve video publicado en X.

Agregó que hablaría con actores locales y que esta semana habría más noticias.

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Oposición al proyecto

La administración había eximido el cumplimiento de decenas de leyes ambientales para dar luz verde al proyecto, parte del impulso más amplio de Trump para construir un inmenso muro fronterizo con México.

La feroz oposición al proyecto ha trascendido las líneas partidistas, e incluye a los 14 jueces de condado de la frontera de Texas, quienes firmaron una carta abierta en la que apoyaron la seguridad fronteriza pero pidieron soluciones más "prácticas".

También cinco alguaciles de la región de Texas escribieron a funcionarios federales diciendo que la tecnología avanzada de vigilancia sería más adecuada para detener la migración de indocumentados en ese terreno escarpado.

"Este es uno de los lugares más inhóspitos de Estados Unidos", dijo a la AFP Jake Knight, director ejecutivo de la Big Bend Protection Alliance, al criticar la pertinencia del proyecto.

"Es, literalmente, imposible atravesarlo, ya sea a pie o en vehículo, desde el otro lado hasta esta zona. Además, esto no responde a la voluntad de la gente de esta región".