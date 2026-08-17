Mamdani celebra a los dominicanos con la ausencia de líderes electos de origen criollo

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante la Recepción de la Herencia Dominicana el jueves 13 de agosto de 2026. ( TOMADA DE LA CUENTA DEL ALCALDE DE NUEVA YORK EN X )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ofreció una recepción en el interior de su residencia Gracie Mansion para celebrar la herencia dominicana, previo al gran desfile de la diáspora en el Alto Manhattan, un encuentro que sus predecesores instauraron como una tradición y que este año no contó con la presencia de los oficiales electos de origen criollo.

"Los dominicanos ya estaban aquí mucho antes de que la ciudad les abriera paso", escribió Mamdani en una publicación en redes sociales sobre la actividad, junto a varias fotos de los elementos que celebraron la dominicanidad.

Según las imágenes compartidas por el alcalde, los asistentes pudieron disfrutar de empanaditas, sancocho, helados de fundita, así como de juegos de dominó. También muestran caras conocidas, como Wilson Aramboles, el dominicano de más alto rango de la Policía de la ciudad.

No obstante, la celebración de Mamdani no contó con la presencia de oficiales electos de origen dominicano, debido, principalmente, a que el alcalde no goza de buena aprobación entre sectores de la comunidad tras sus recientes decisiones políticas, que le han costado el cargo a varios dominicanos en la ciudad, así como por su desacuerdo con los bodegueros debido a su plan de instalar supermercados públicos.

Pero la ausencia ya había sido recogida por medios neoyorquinos días antes de la actividad.

La revista City & State, en un artículo publicado el 7 de agosto, escribió sobre un funcionario dominicano electo que le aseguró que no asistiría a la recepción del alcalde y sugirió que otros harían lo mismo.

El medio señala que esto se debe a lo acontecido en las primarias demócratas del 13.º distrito congresional, representado por Adriano Espaillat, quien recibió el respaldo de casi todos los líderes políticos de la comunidad, pero perdió ante la también dominicana Darializa Ávila.

El veterano demócrata perdió la posibilidad de obtener un nuevo mandato en la Cámara de Representantes ante Ávila, después de que, a un mes de las elecciones, Mamdani le diera su respaldo a la joven, esto a pesar de haber comprometido previamente su apoyo a Espaillat, quien lo había respaldado meses antes durante su campaña.

Espaillat fue el primer inmigrante indocumentado y el primer dominicano en llegar al Congreso de los Estados Unidos.

Long before this city made room for them, Dominicans were here. Today they are the bodegueros who keep the corner open at 3 a.m., the barbers who know every kid on the block by name, the garment workers whose hands built an industry. This week, I was proud to host a celebration... pic.twitter.com/seMAEGYHbi — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) August 15, 2026

Primer encuentro público

El viernes 7 de agosto marcó la primera aparición pública de los dos demócratas después de la derrota de Espaillat en las primarias de junio, según recoge City & State.

Ambos sostuvieron una rueda de prensa junto a la comisionada de la Policía, Jessica Tisch, para compartir información de seguridad antes del Desfile Nacional del Día Dominicano.

En ese momento, según el artículo de la revista, los dos se mantuvieron a cada lado de la comisionada, pero evitaron el contacto visual entre sí.

Agregó que el dominicano no mencionó ni agradeció al alcalde en su discurso, mientras que la agenda pública de Mamdani no indicaba que Espaillat estaría presente, aunque la de Tisch sí lo señalaba.

El medio agregó que la invitación de Mamdani a un desayuno ofrecido por Espaillat previo al desfile no llegó sino hasta dos días antes del evento.

Asimismo, señala que, si bien Espaillat estaba invitado a la recepción de Mamdani, el congresista declinó hacer comentarios sobre su relación con Mamdani y sobre si planeaban asistir a los eventos del otro.

Tras la breve rueda de prensa, Espaillat salió apresuradamente de la sala y le dijo a alguien en español: "Tenemos que irnos", señaló City & State.

Además del cargo de Espaillat, el presidente del condado de Brooklyn, el también dominicano Antonio Reynoso, perdió la posibilidad de reelegirse ante Claire Valdez, una candidata que a finales de enero recibió el apoyo del alcalde.

Además de las repercusiones de las decisiones políticas de Mamdani, los pequeños empresarios en la Gran Manzana también están resentidos con el alcalde y su plan de abrir supermercados públicos en cada uno de los condados de la ciudad, pese a la oposición de los bodegueros.

Estos comerciantes, según dijo su representante, Radhamés Rodríguez, le dieron su respaldo al alcalde cuando aún era candidato con el propósito de alcanzar un consenso en torno a este plan, algo que no han conseguido.

Mientras tanto, el primer supermercado está programado para abrir el próximo año, bajo la promesa de ofrecer descuentos de hasta un 30 %.

"Son los bodegueros que dejan la esquina abierta a las 3 de la mañana, los barberos que se saben el nombre de cada muchacho del barrio, las costureras que levantaron una industria con sus manos", reconoció Mamdani sobre la comunidad dominicana en su publicación en redes sociales.

Este descontento quedó evidenciado en la celebración del desfile dominicano en El Bronx, durante el cual Mamdani fue abucheado y llamado "traidor". Los asistentes pidieron su salida del evento. Además, la dominicana Amanda Séptimo, una figura clave de su campaña, también fue abucheada y calificada de "vendepatria".

No obstante, Mamdani indicó en sus redes sociales su compromiso con la comunidad: "Como administración, nuestro compromiso con la comunidad dominicana es darles lo que merecen: una vida digna y el reconocimiento que se ganaron cada día", dijo.

"¡Que viva la comunidad dominicana! Y ¡que viva Nueva York!", agregó.

Finalmente, Mamdani se presentó en la Gran Parada Dominicana en el Alto Manhattan, donde compartió escenario con Espaillat y otros oficiales electos.