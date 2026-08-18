Cadena ABC demanda a la administración Trump por amenaza a sus licencias

ARCHIVO/La FCC ordenó al grupo Disney que presentara una solicitud de renovación de licencia para las estaciones locales de su cadena ABC después de que Donald Trump pidiera a ABC que cancelara el programa de comedia presentado por Jimmy Kimmel. ( AFP )

La cadena de televisión ABC, propiedad de Disney, demandó el martes a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) por amenazar sus licencias de transmisión.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington, acusa a la administración del presidente Donald Trump de hacer, a través de la FCC, una "campaña de represalia contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite".

"Con el tiempo, esos ataques se han intensificado hasta convertirse en exigencias explícitas de que a ABC se le retiren sus licencias de transmisión debido a su discurso", señala.

La demanda se produce después de que a principios de este año la FCC pidiera a las estaciones de televisión de Disney renovar sus licencias de transmisión antes de lo previsto.

Trump ha arremetido personalmente contra ABC en varias ocasiones, en particular contra el presentador del programa nocturno de la cadena, Jimmy Kimmel, y ha sugerido retirar licencias de transmisión.

"Durante meses, la administración ha incrementado de manera constante la presión sobre ABC, culminando en la amenaza actual a las licencias de transmisión de las ocho estaciones propiedad de ABC", dice la demanda.

"La Comisión ha exigido una revisión de las licencias de las estaciones extraordinariamente pronto", señala.

"Ese calendario subraya el verdadero propósito de la comisión: coaccionar y tomar represalias contra una cadena que se niega a someterse a las exigencias del gobierno".

ABC y Disney pidieron al tribunal emitir una orden de restricción que impida a la FCC tomar cualquier medida contra las licencias de transmisión de la cadena, que no debían renovarse hasta 2028.

"Ante esta amenaza existencial, los demandantes no tienen otra opción que buscar reparación en el Poder Judicial frente a la flagrante represalia del gobierno por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda" de la Constitución, dice la demanda.

Intimidación gubernamental

Anna Gómez, la única comisionada de la FCC designada por un presidente demócrata, celebró la demanda como un acto de resistencia frente a lo que ella calificó de "intimidación gubernamental".

"Durante meses, la FCC ha librado una campaña de censura y control contra las estaciones de ABC de Disney, utilizando la amenaza de revocación de las licencias de transmisión para castigar a una empresa por un discurso que a esta administración no le gusta", dijo Gómez en un comunicado.

"Ya es hora de que esta administración entienda que la Constitución no se doblega a la conveniencia política y que la Primera Enmienda protege las noticias y los comentarios que los estadounidenses ven en sus pantallas incluso cuando quienes están en el poder quisieran que no fuera así", añadió.

Trump ha arremetido personalmente contra ABC en numerosas ocasiones y ha sugerido revocar las licencias de transmisión de las estaciones que, según afirma, son "casi 100 % negativas" hacia él.

El mandatario republicano, conocido por recurrir con frecuencia a los tribunales, ha presentado varias demandas por difamación contra medios de comunicación, incluida una contra ABC por declaraciones sobre una sentencia civil en un caso de agresión sexual.

También llevó a CBS ante los tribunales acusándola de engañar a los espectadores al emitir distintos fragmentos de la misma respuesta de una entrevista con la candidata demócrata a la presidencia en 2024, Kamala Harris.

Los casos que involucraban a ABC y CBS concluyeron en diciembre y julio, respectivamente, con los canales comprometiéndose a pagar 15 millones y 16 millones de dólares.

Otros casos en curso incluyen una demanda por 10,000 millones de dólares contra la BBC por una supuesta edición engañosa de uno de sus discursos y otra contra The Wall Street Journal por información sobre una carta de cumpleaños de contenido subido de tono que Trump supuestamente envió al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, fallecido en prisión.