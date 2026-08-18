Trump pierde apoyo entre los hombres latinos de cara a las elecciones de medio mandato

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras se reúne con el salvavidas Ryder Williams en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 17 de agosto de 2026. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha perdido terreno entre los hombres hispanos y latinos, un grupo que fue clave para su avance electoral en 2024, en medio del creciente descontento con la situación económica y de cuestionamientos a algunas de las políticas de su Administración.

El cambio podría tener consecuencias para los republicanos en las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, particularmente en estados competitivos con una importante población hispana y latina, como Texas, Arizona y Nevada.

Los datos muestran un giro significativo en un electorado que históricamente se ha inclinado por los demócratas, pero que en los últimos años ha reducido esa ventaja y en 2024 otorgó a Trump uno de sus mejores resultados entre los latinos.

En las elecciones de 2024, Trump obtuvo el 54 % del voto de los hombres latinos frente al 44 % de la entonces vicepresidenta Kamala Harris, una ventaja de 10 puntos, según las encuestas a pie de urna de CNN.

El resultado supuso un cambio considerable respecto de 2020, cuando el entonces candidato demócrata Joe Biden ganó entre los hombres latinos por 23 puntos, con el 59 % de los votos frente al 36 % de Trump. Cuatro años antes, en 2016, Hillary Clinton había obtenido una ventaja de 31 puntos en ese grupo, con el 63 % frente al 32 % de Trump.

Ahora, las encuestas reflejan un escenario diferente.

El analista de datos de CNN Harry Enten señaló que el índice de aprobación de Trump entre los hombres hispanos se sitúa actualmente en -41 puntos, una caída especialmente significativa si se tiene en cuenta que el republicano había ganado ese grupo por 10 puntos menos de dos años atrás.

El deterioro también se refleja en la valoración de su gestión económica. Entre los hombres hispanos, la aprobación de Trump en materia económica se ubica en -49 puntos, pese a que en el otoño de 2024 este grupo le otorgaba una ventaja de 11 puntos sobre Harris en confianza para manejar la economía.

"Todo ese movimiento que vieron, esa actuación histórica que tuvo el presidente Trump entre los hombres hispanos, adiós amigos. Hasta luego", afirmó Enten.

Otros sondeos apuntan en la misma dirección. Civiqs, que ha encuestado a más de 123,000 estadounidenses desde enero de 2025, encontró que el 59 % de los hombres hispanos y latinos desaprueba la gestión de Trump, frente al 36 % que la aprueba.

Una encuesta de UnidosUS realizada entre 3,000 votantes latinos registrados entre el 27 de abril y el 14 de mayo de 2026 también mostró una mayoría de desaprobación: el 64 % de los hombres latinos desaprobó la gestión del presidente, mientras que el 34 % la aprobó.

La migración puede pesar

La política migratoria de la Administración Trump es uno de los factores que podría estar afectando su respaldo entre los latinos.

Charles Venator-Santiago, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Connecticut, explicó a Newsweek que Trump consiguió avances entre los hombres latinos en 2024 al presentar propuestas dirigidas a problemas económicos concretos y proyectar una imagen de liderazgo asociada con valores tradicionales.

Sin embargo, señaló que las políticas migratorias podrían estar erosionando parte de ese apoyo.

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El profesor cuestionó las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y afirmó que las políticas de la Administración pueden estar afectando incluso a latinos que tienen posiciones conservadoras en otros asuntos.

Aun así, los datos actuales no permiten concluir que el voto latino haya regresado de manera definitiva al Partido Demócrata.

En términos generales, Trump estuvo cerca de dividir el voto latino en 2024. Harris obtuvo el 51 % y Trump el 46 %, una diferencia de solo cinco puntos.

El resultado representó un cambio importante frente a 2020, cuando Biden obtuvo el 65 % del voto latino y Trump el 32 %. En 2016, Clinton había conseguido el 66 % y Trump el 28 %.

El desplazamiento hacia los republicanos había comenzado a observarse antes de 2024. En 2008, Barack Obama obtuvo el 67 % del voto hispano frente al 31 % de John McCain, mientras que en 2012 Obama consiguió el 71 % frente al 27 % de Mitt Romney.

En 2004, sin embargo, la diferencia fue mucho menor: John Kerry ganó el voto hispano por nueve puntos, con el 53 % frente al 44 % de George W. Bush.