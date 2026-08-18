Tres de los estados con más dominicanos, entre los cinco más caros de EE. UU.

Cuatro de los estados con la mayor cantidad de dominicanos en Estados Unidos forman parte de los 10 estados más caros del país norteamericano, en los que se necesitan más de 100,000 dólares al año para vivir cómodamente siendo soltero y más de 300,000 dólares en al menos tres de ellos para una familia de cuatro miembros.

Nueva York y Nueva Jersey, que en conjunto superan los 1.2 millones de dominicanos con residencia oficial en EE. UU., según el más reciente Informe del registro sociodemográfico de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior, publicado el pasado 15 de julio, ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente, entre los estados más caros.

En el caso de Nueva York, que es el estado con más dominicanos en suelo estadounidense, un adulto soltero necesita 124,342 dólares al año para vivir cómodamente, según revela un informe de SmartAsset publicado la semana pasada. Para una familia de cuatro miembros, la cifra asciende a 291,533 dólares.

En Nueva Jersey, el segundo estado con más dominicanos, una persona soltera necesita un poco menos que en Nueva York para vivir cómodamente: 113,776 dólares. Sin embargo, en el caso de las familias, estas requieren un ingreso anual de 295,110 dólares, una diferencia de 3,577 dólares más que en Nueva York.

La lista de los estados más caros está liderada por Hawái y Massachusetts. Hawái es el estado más caro para los adultos solteros, quienes necesitan 129,002 dólares al año, mientras que Massachusetts es el más caro para una familia de cuatro personas, con un ingreso mínimo de 329,555 dólares.

Massachusetts es hogar de 214,756 dominicanos, según el informe preparado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), que analizó los datos estadísticos más recientes de 129 demarcaciones que registran la presencia de dominicanos.

Para un adulto soltero vivir cómodamente en este estado se necesitan 127,213 dólares al año.

El top cinco lo completa California, donde se requiere 126,797 dólares al año para un soltero y 302,682 para una familia. Este estado ingresó a los 10 de Estados Unidos con más dominicanos en el informe del Index de 2022, pero desde entonces ha quedado fuera del rankin. En ese momento, la cantidad estimada de dominicanos era de 29,227.

El otro estado que se encuentra en el top 10 de los más caros y que alberga una cantidad importante de dominicanos es Connecticut, donde residen 56,346 personas de origen criollo.

Connecticut es el octavo estado en el que se necesita más dinero para vivir cómodamente siendo soltero, con una cifra anual de 108,368 dólares.

Además, es el cuarto estado dentro del informe, donde una familia de cuatro miembros necesita más ingresos para vivir cómodamente, con un requerimiento de 298,189 dólares al año.

El resto de los 10 más caros

Los otros cuatro estados que completan el top 10 de los más caros son Washington, Oregón, Colorado y Maryland. Washington ocupa el sexto lugar, con un ingreso anual requerido de 110,614 dólares para una persona soltera y 281,798 dólares para una familia de cuatro miembros.

Le sigue Oregón, con 110,074 dólares para un adulto soltero y 280,966 dólares para una familia.

Colorado, en el noveno puesto, requiere 108,160 dólares anuales para una persona soltera y 283,213 dólares para una familia de cuatro. Finalmente, Maryland, que ocupa el décimo lugar, registra ingresos mínimos de 107,910 dólares para un adulto soltero y 257,837 dólares para una pareja y al menos dos hijos.

"A medida que la vivienda, los alimentos, el transporte y otros gastos esenciales ejercen presión sobre los presupuestos familiares, ganar un salario de seis cifras ya no garantiza la tranquilidad financiera en gran parte de Estados Unidos", advierten los investigadores de SmartAsset, una empresa de tecnología financiera, en sus hallazgos más recientes.

Cómo se calculó el ingreso anual

Para determinar cuánto debe ganar una persona o una familia para cubrir sus gastos y mantener un margen para otros objetivos financieros, SmartAsset utilizó la Calculadora de Salario Digno 2026 del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Esta herramienta calcula el salario que necesita un trabajador a tiempo completo para cubrir sus necesidades básicas en diferentes zonas del país.

A partir de esos datos, los investigadores ajustaron las cantidades utilizando la regla financiera 50/30/20, un método de presupuesto que establece que el 50 % de los ingresos debe destinarse a necesidades básicas, el 30 % a gastos discrecionales y el 20 % al ahorro.

Con este método, SmartAsset estimó los ingresos anuales antes de impuestos que necesitarían los residentes de cada estado para mantener un nivel de vida considerado cómodo.

Basado en estos cálculos, un adulto soltero en Estados Unidos necesita ahora al menos 80,000 dólares al año para vivir cómodamente en todos los estados, mientras que este umbral supera los 100,000 dólares en casi la mitad de ellos. Para una familia de cuatro personas, los ingresos necesarios para vivir cómodamente ascienden a 329,000 dólares.

En la mayoría de los estados, una familia de cuatro personas necesita al menos 200,000 dólares al año para vivir cómodamente, señalan los investigadores.

Los menos costosos

Misisipi y Virginia Occidental son los estados menos costosos para vivir cómodamente, según el informe.

Misisipi es el estado menos costoso para una familia de cuatro personas, que necesita un ingreso mínimo de 187,533 dólares, mientras que Virginia Occidental es el estado menos costoso para adultos solteros, quienes necesitan 81,245 dólares al año.