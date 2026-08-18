Gobernadora de NY califica de "temerario e inhumano" el fin del TPS para los haitianos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó como "un acto temerario e inhumano" la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350,000 inmigrantes haitianos y advirtió sobre las consecuencias que la medida tendrá para el estado.

En una carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, Hochul reiteró su oposición a la terminación del TPS para los haitianos y pidió al Gobierno federal revertir la decisión.

El DHS anunció el fin del TPS para Haití el 28 de noviembre de 2025. Luego de una serie de batallas legales y un fallo de la Corte Suprema a finales de junio de 2026, un juez federal confirmó formalmente el término de la protección el 5 de agosto, dejando a cientos de miles de haitianos sin ese beneficio migratorio.

Hochul recordó que ya había expresado personalmente al presidente Donald Trump su oposición a la medida y sostuvo que la eliminación del TPS tendrá un impacto directo en las comunidades y en la fuerza laboral de Nueva York, según reportó la cadena de noticias NY1.

Impacto en Nueva York

"La insensibilidad de poner fin abruptamente al TPS para personas con presencia legal obligará al estado de Nueva York y a los gobiernos locales a prescindir de los servicios de cientos de empleados esenciales tan pronto como la próxima semana, poniendo en riesgo sus medios de subsistencia y, potencialmente, su seguridad", señaló la gobernadora.

La demócrata también alertó sobre las consecuencias que tendrá la medida para sectores privados, particularmente aquellos considerados esenciales para el funcionamiento del estado.

"La medida afecta a miembros de nuestra fuerza laboral en sectores de servicios críticos de los que dependen los neoyorquinos, con un impacto particularmente grave en el sector de la salud, lo que pone en riesgo a nuestros adultos mayores y a otros neoyorquinos vulnerables", afirmó.

Hochul extendió además su preocupación a los inmigrantes salvadoreños beneficiarios del TPS, cuya protección está prevista para finalizar el próximo 9 de septiembre. La terminación del beneficio dejaría a los afectados sin autorización de empleo y potencialmente expuestos a procesos de deportación.

La gobernadora acusó a la Casa Blanca de actuar de manera deliberada y cruel al obligar a miles de familias a abandonar Estados Unidos y regresar a países que, según sostuvo, todavía enfrentan crisis humanitarias.

"Es un acto temerario e inhumano al obligar, de manera deliberada y cruel, a miles de familias a abandonar el país y regresar a sus países de origen, sin importar las crisis humanitarias en curso", sostuvo.

Finalmente, Hochul instó al DHS a restablecer plenamente el TPS para las personas que, debido a la extrema inestabilidad, la violencia y las crisis que persisten en sus países de origen, no pueden regresar de manera segura.

"No es demasiado tarde para cambiar el rumbo", afirmó la gobernadora, quien agregó: "Ninguna administración debería enviar deliberadamente a personas a situaciones de riesgo cuando la ley ofrece una vía clara para protegerlas".