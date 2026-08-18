Primarias en EE. UU. ponen a prueba las esperanzas de los demócratas en bastión de Trump

Una imagen de archivo muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en EE. UU. ( AFP )

Los estadounidenses votan este martes en varios estados en elecciones primarias que pondrán a prueba si los demócratas pueden recuperar terreno en Florida, mientras los republicanos testean un mapa electoral recién cambiado para intentar afianzar su control sobre el Congreso.

Las primarias permiten elegir a los candidatos que disputarán elecciones en noviembre durante las legislativas de medio mandato.

Antes uno de los principales estados bisagra en las elecciones de Estados Unidos, Florida se ha desplazado marcadamente hacia la derecha en la última década. El presidente Donald Trump ganó allí por 13 puntos y los republicanos dominan los cargos estatales.

Pero los demócratas necesitan un aumento de solo tres escaños a nivel nacional para recuperar la Cámara de Representantes en las legislativas de medio término de noviembre, lo que convierte a Florida en un estado inesperadamente importante para sus rivales republicanos que se juegan en buena medida allí su estrecha mayoría.

Oportunidades para los republicanos

Una redistribución de distritos impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis ha creado cuatro oportunidades claras para que el partido oficialista arrebate a los demócratas escaños que actualmente ocupan en la Cámara.

"La tarea no debería ser demasiado difícil, dado lo favorable que se ha vuelto el clima político para ellos", escribió el analista electoral de NBC Steve Kornacki sobre las perspectivas de los demócratas a nivel nacional.

"Pero los republicanos pueden alterar esa aritmética si su manipulación de distritos en Florida da frutos", añadió en alusión a los cambios del mapa electoral. "Dicho sin rodeos, necesitan cada escaño adicional que puedan conseguir. Desesperadamente".

Competencia intensa en distritos

Las nuevas fronteras distritales han obligado a varios congresistas demócratas en ejercicio a competir en territorios significativamente más republicanos y han desencadenado una carrera por distritos más seguros.

Dos de ellos buscarán la reelección en distritos que Trump ganó cómodamente. Otro -que se presenta en un distrito conservador recién configurado- se enfrenta a un demócrata socialista del ala izquierda del partido, que ya ha conseguido victorias en primarias en otros lugares este año.

Los demócratas de Florida también buscan indicios de que pueden volver a competir a nivel estatal.

El excongresista republicano David Jolly, ahora demócrata y destacado crítico de Trump, parte como favorito para obtener la nominación de su partido a la gobernación.

Entre los republicanos el favorito es el congresista Byron Donalds, respaldado por Trump. De ganar las primarias republicanas, sería gran favorito para convertirse en el primer gobernador negro de Florida.

Este estado sureño no es el único que vota el martes.

Alaska celebra primarias para el Senado y la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos de Wyoming eligen a sus candidatos a gobernador, al Senado y a un escaño abierto en la Cámara de Representantes.

En tanto, los votantes de California también deciden, mediante una elección especial, entre dos demócratas que compiten por reemplazar a Eric Swalwell, quien dejó la Cámara en abril en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada que él niega.