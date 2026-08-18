Diecinueve heridos tras choque entre un autobús y un camión de bomberos en El Bronx
El choque ocurrió en Southern Boulevard y Barretto Street, donde varios pasajeros del autobús resultaron afectados
Cinco bomberos y 14 civiles resultaron heridos este martes luego de que un autobús de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un camión del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) chocaran en el Bronx.
El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde en la intersección de Southern Boulevard y Barretto Street, en el vecindario de Longwood, según informó WABC.
El autobús articulado transportaba a más de una docena de pasajeros cuando se produjo la colisión. Uno de ellos relató que el impacto fue especialmente fuerte para quienes se encontraban en la parte delantera y provocó que algunos pasajeros cayeran de sus asientos.
- Los servicios de emergencia trasladaron a cinco bomberos y 14 civiles a hospitales cercanos para recibir atención médica. Otros tres civiles fueron evaluados en el lugar, pero rechazaron ser trasladados.
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Testigo asegura que el camión iba a gran velocidad
Jumari Lantigua, quien caminaba por la zona cuando ocurrió el accidente, dijo que presenció la colisión.
"Los bomberos venían de la esquina y no se detuvieron en el semáforo, simplemente siguieron de frente y chocaron contra el autobús", dijo Lantigua. "El camión de bomberos venía a gran velocidad".
El testigo también afirmó que no escuchó las sirenas del vehículo de emergencia y que, según observó, las luces no estaban encendidas.
El camión del FDNY llevaba varios bomberos a bordo al momento del choque.
Las autoridades no ofrecieron de inmediato más detalles sobre las circunstancias del accidente ni informaron sobre la gravedad de las lesiones de las personas trasladadas a los hospitales.