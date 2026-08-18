Coronan en EE. UU. al ganador del concurso del perro más feo del mundo

Jinny Lu participó cuatro veces antes de ganar el primer lugar. ( AFP )

Jinny Lu, una pug de seis años rescatada de Corea del Sur, fue coronada como la ganadora del concurso del perro más feo del mundo, celebrado en el marco de la Feria del Condado de Sonoma, en California.

La competencia, que este año celebró su edición número cincuenta, reunió a ocho perros que desfilaron por una alfombra roja ante el público y un panel de jueces.

Para Jinny Lu, esta fue su cuarta participación en el concurso. En 2025 quedó en segundo lugar y este año finalmente consiguió el primer puesto.

De acuerdo con la biografía presentada por sus dueños, Jinny Lu fue encontrada dentro de una caja de madera, expuesta a temperaturas bajo cero, en las montañas de Corea del Sur.

La pequeña pug es descrita como una perra de lengua prominente y ojos saltones. Entre sus pasatiempos están acurrucarse con sus dueños, tomar el sol y recibir a los visitantes.

También tiene una peculiar afición: cuando se ve reflejada en un espejo, comienza a gritarle a su propio reflejo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/afp20260815c4px43lv1highresworldsugliestdogcontest-07d672bd.jpg Otto, un perro chihuauha mixto ganó el segundo lugar de la competencia (AFP)

Sus dueños cuentan además que suele subirse sigilosamente a las sillas de la cocina para introducir su larga lengua en los platos de comida de los demás.

Más allá de su peculiar apariencia, el concurso busca destacar las historias de perros que han enfrentado circunstancias difíciles y promover su adopción.

Los organizadores insisten en que la competencia no pretende burlarse de los animales, sino celebrar sus características únicas y demostrar que las imperfecciones no disminuyen su valor.

Los jueces toman en cuenta tanto la apariencia de los perros como sus historias de vida. En ediciones anteriores, varios de los ganadores han sido reconocidos por representar resiliencia y superación.

Por obtener el primer lugar, Jinny Lu recibió un premio de 5,000 dólares, un trofeo y un viaje a Nueva York para participar en el programa televisivo Today.

Además, su imagen aparecerá en latas de edición limitada de Mug Root Beer, uno de los patrocinadores de la competencia.

Los otros ganadores

Pinky, una mezcla de Pomerania y Chihuahua con albinismo y un característico hocico rosado, obtuvo el segundo lugar y recibió 3,000 dólares y un trofeo.

El tercer puesto fue para Otto, una mezcla de Chihuahua que nació con paladar hendido. Recibió 2,000 dólares y un trofeo.

La organización sostiene que el verdadero propósito del concurso es celebrar a todos los perros, independientemente de su apariencia, y recordar que sus historias y personalidades son lo que realmente los hace especiales