Exsuegra de Lindsay Clancy dice que la acusada suplicó ayuda antes de matar a sus hijos

Lindsay Clancy permanece sentada mientras comienza la selección del jurado en su juicio por asesinato, donde está acusada del homicidio de sus tres hijos en 2023, el lunes 20 de julio de 2026, en el Tribunal Superior de Plymouth en Plymouth, Massachusetts. ( TOMADA DE AP )

Lindsay Clancy "suplicó ayuda" durante los meses previos a la muerte de sus tres hijos y al intento de suicidio que la dejó paralizada, declaró este martes su exsuegra, Susan Clancy, durante la cuarta semana del juicio por asesinato que se sigue contra la mujer en Massachusetts.

Susan Clancy, madre de Patrick Clancy, quien encontró a sus hijos después de que fueran estrangulados en el sótano de la vivienda familiar en enero de 2023, dijo ante el Tribunal Superior de Plymouth que estaba preocupada por el deterioro de la salud mental de su exnuera.

"Lindsay estaba sufriendo; todos estábamos preocupados", declaró Susan Clancy, según The Associated Press (AP).

El juicio no busca determinar si Lindsay Clancy mató a sus tres hijos el 24 de enero de 2023, algo que su defensa no cuestiona. El principal punto de discusión es su estado mental al momento de los hechos.

Su abogado, Kevin Reddington, sostiene que Clancy no debe ser considerada penalmente responsable porque padecía psicosis posparto, una condición poco común que puede estar relacionada con cambios hormonales, estrés y falta de sueño después del parto.

Testimonios sobre su salud mental

Susan Clancy, quien al igual que Lindsay trabajaba como enfermera especializada en partos, describió a su exnuera como una "madre maravillosa", "muy cariñosa y protectora".

Dijo que ambas eran cercanas y que Lindsay hablaba con ella sobre sus dificultades. Durante el juicio fueron presentados mensajes de texto en los que la acusada expresaba preocupación por el uso de medicamentos y sus problemas para dormir.

"No estoy bien y me aterra tomar medicamentos esta noche", escribió Lindsay a su suegra el 30 de noviembre de 2022, casi dos meses antes de la muerte de sus hijos.

Susan Clancy afirmó que su exnuera estaba "pidiendo ayuda a gritos".

El testimonio coincidió con los relatos ofrecidos el lunes por la madre y la hermana de Lindsay, quienes describieron ante el jurado un deterioro progresivo de su estado emocional a partir del otoño de 2022.

Paula Musgrove, madre de Lindsay, declaró que su hija tenía miedo de dormir sola, se volvió cada vez más paranoica y llegó a creer que los medicamentos que tomaba "estaban destruyendo su mente".

En diciembre de 2022, según Musgrove, Lindsay le dijo a ella y a Patrick que "tenía pensamientos de hacerles daño a los niños".

Su hermana, Allison Ozga, declaró que a finales de diciembre Lindsay le confesó que había tenido pensamientos suicidas diariamente durante aproximadamente un mes.

Discrepancias en el juicio

La Fiscalía sostiene que Lindsay Clancy planificó los asesinatos y que ideó una estrategia para que su esposo saliera de la casa el 24 de enero de 2023. Según los fiscales, lo envió a comprar comida y acudir a una farmacia.

Durante el juicio, la Fiscalía ha presentado mensajes y fotografías para mostrar que Clancy realizó actividades cotidianas ese día, como llevar a sus hijos al médico y jugar con ellos en la nieve. También ha cuestionado la gravedad de su intento de suicidio.

La defensa sostiene, en cambio, que Clancy sufría psicosis posparto y trastorno bipolar, y que los antidepresivos que recibió después del nacimiento de su tercer hijo agravaron su condición.

Según Reddington, el día de los asesinatos Clancy escuchó una voz que le decía: "Esta es tu última oportunidad. Mata a los niños para que puedas suicidarte".

Los abogados defensores también han cuestionado el tratamiento médico que recibió y argumentan que fue medicada en exceso y que los profesionales que la atendían no compartían adecuadamente información sobre su estado.

Sus médicos han declarado que nunca observaron señales de manía o psicosis, aunque reconocieron que Clancy manifestó en varias ocasiones pensamientos suicidas.

Análisis de antecedentes médicos

El psiquiatra clínico y forense Donald Condie, quien no trató directamente a Clancy, testificó este martes después de revisar su historial médico.

Condie dijo que los registros muestran que Clancy presentó síntomas compatibles con ansiedad posparto en septiembre de 2022, aproximadamente cuando se preparaba para regresar al trabajo después del nacimiento de su hijo Callan.

Según el especialista, sus síntomas empeoraron durante los meses siguientes mientras consultaba con distintos profesionales y recibía diferentes medicamentos.

Condie también declaró que en los registros aparece que Clancy informó haber escuchado una voz. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio admitió que ella no había reportado escuchar voces antes de que sus hijos fueran asesinados.

Al inicio del juicio, Patrick Clancy describió el momento en que regresó a su vivienda y encontró a sus tres hijos muertos. La Fiscalía reprodujo una llamada al 911 de aproximadamente siete minutos en la que se le escucha descubrir los cuerpos y decirle a la operadora: "¡Ella mató a los niños!".

Lindsay y Patrick Clancy están actualmente divorciados.

Si el jurado la declara culpable de asesinato, Lindsay Clancy podría ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si es declarada no culpable por falta de responsabilidad penal, sería internada en un centro psiquiátrico estatal.