Rhode Island crea matrículas vehiculares para celebrar la herencia dominicana

Dan McKee, gobernador de Rhode Island durante la firma de legislación para las matrículas dominicanas. ( INSTAGRAM DE DAN MCKEE (@GOVDANMCKEE), GOBERNADOR DE RHODE ISLAND )

Rhode Island emitirá una matrícula conmemorativa para vehículos destinada a honrar la herencia, la cultura y la identidad de los dominicanos en ese estado, que actualmente es el sexto con mayor población dominicana en Estados Unidos.

El gobernador del estado, el demócrata Dan McKee, firmó de manera ceremonial una legislación que autoriza la creación de dicha matrícula.

La ceremonia se realizó el viernes en el Monumento a Juan Pablo Duarte, ubicado en el parque Roger Williams de Providence, donde autoridades estatales y representantes de la comunidad dominicana destacaron el aporte de los dominicanos a la vida social, cultural y económica de Rhode Island, según recoge Telemundo.

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La legislación, identificada como 2026-H 8333 y 2026-S 3362, autoriza a la División de Vehículos Motorizados de Rhode Island (DMV, por sus siglas en inglés) a poner a disposición del público una matrícula especial cuyo componente benéfico estará destinado al Dominican Independence and Heritage Award Committee of Rhode Island (DIHACRI).

La iniciativa fue presentada por la representante estatal Grace Díaz, demócrata por el Distrito 11 de Providence, y la senadora Ana B. Quezada, demócrata por el Distrito 2 de Providence, ambas de origen dominicano.

Qué llevará la matrícula

La denominada Matrícula Benéfica de Herencia Dominicana incorporará elementos representativos de la identidad del país, entre ellos el escudo nacional, el mapa de la isla y los colores rojo, blanco y azul de la bandera dominicana.

La Casa Estatal de Rhode Island destacó que los dominicoestadounidenses se han convertido en una parte importante de la vida cívica, cultural, económica y política del estado y de otras comunidades de Estados Unidos.

Según estimaciones del Censo de EE. UU., Rhode Island alberga a más de 63,000 residentes de origen dominicano, equivalentes a cerca del 5.8 % de la población estatal. Providence, además, se encuentra entre las ciudades estadounidenses con mayor población dominicana, señala Telemundo.

La cifra asciende a 64,396, según las estimaciones del más reciente Informe del registro sociodemográfico de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior, que analiza los datos estadísticos más recientes de 129 demarcaciones sobre la presencia de dominicanos.

El informe, publicado el pasado 15 de julio, sitúa a Rhode Island como el sexto estado con mayor población dominicana en Estados Unidos.

Para los dominicanos que viven fuera de la República Dominicana, la nueva matrícula busca representar la historia de una comunidad que cruzó fronteras sin desvincularse de sus raíces.

"Esta matrícula será un símbolo permanente de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra unidad y nuestro orgullo", afirmó Díaz, fundadora de DIHACRI.

La legisladora agregó que la iniciativa busca transmitir a las nuevas generaciones que pueden sentirse orgullosas de su identidad estadounidense y, al mismo tiempo, mantener y honrar su herencia dominicana. "Nuestra identidad trasciende fronteras", sostuvo.

Propósito benéfico

De acuerdo con la legislación, una parte de las tarifas recaudadas por estas placas y distribuidas a DIHACRI deberá destinarse a organizaciones benéficas con sede en Rhode Island.

De esta manera, la iniciativa busca que la matrícula no solo sirva como reconocimiento a la herencia dominicana, sino que también contribuya de forma permanente a organizaciones y proyectos en beneficio de la comunidad.