Recluso condenado a muerte en Ohio pide indulto tras 30 años insistiendo en su inocencia

Camilla en el Centro Correccional del Sur de Ohio. ( TOMADA DE AP )

Tyrone Noling, un hombre de 54 años que lleva tres décadas en el corredor de la muerte de Ohio por el asesinato de una pareja de ancianos, tuvo este martes una oportunidad poco común para defender su inocencia ante la Junta de Libertad Condicional del estado y solicitar un indulto total.

Noling, quien sostiene que no cometió los asesinatos, presentó ante la junta nuevas pruebas con el respaldo del Proyecto Inocencia de Ohio. Entre ellas figuran retractaciones de testigos que lo señalaron originalmente, cambios de postura de un exsheriff y de un miembro del jurado, además de elementos que apuntan a otro hombre, ya fallecido, como posible responsable de los crímenes.

La audiencia fue la primera de clemencia para un preso condenado a muerte en Ohio desde 2020. La junta deberá emitir una recomendación al gobernador Mike DeWine, quien tendrá la decisión final, informó The Associated Press (AP).

DeWine, republicano, pidió en junio abolir la pena de muerte en Ohio y explicó que cambió de postura porque ya no considera que la pena capital sea un elemento disuasorio eficaz contra los delitos violentos.

Detalles del caso

Noling fue condenado por los asesinatos de Bearnhardt y Cora Hartig, ambos de 81 años, ocurridos el 5 de abril de 1990 en su vivienda de Atwater Township, en el condado de Portage.

Según AP, un vecino encontró los cuerpos de la pareja en el suelo de la cocina después de notar que el cortacésped de los Hartig llevaba varios días frente a la vivienda.

Bearnhardt Hartig recibió tres disparos y su esposa cinco. Ambos fueron atacados con una pistola automática calibre .25. La vivienda había sido saqueada.

Noling tenía 18 años cuando ocurrió el crimen. Las autoridades sostuvieron que formaba parte de un grupo que robaba viviendas de parejas de ancianos.

Otros tres integrantes del grupo, que tenían entre 14 y 16 años en ese momento, señalaron inicialmente a Noling como responsable de los asesinatos. Sin embargo, posteriormente se retractaron y afirmaron que la Policía los había presionado para que lo identificaran como el autor de los disparos.

Los primeros cargos de robo con agravantes contra Noling fueron retirados en 1992. Tres años después, un gran jurado volvió a acusarlo por los asesinatos de los Hartig y en 1996 fue condenado a muerte.

Nuevas evidencias

Los abogados de Noling sostienen que nunca se encontraron pruebas físicas que lo relacionaran con los asesinatos y que el arma utilizada en el crimen tampoco fue localizada.

Según la defensa, nuevas evidencias, incluidas notas policiales y una colilla encontrada en la entrada de la vivienda de los Hartig, apuntan hacia otros posibles sospechosos.

Uno de ellos es Dan Wilson, quien fue ejecutado mediante inyección letal en Ohio en 2009 por otro delito.

Los abogados de Noling sostienen en documentos judiciales que un hombre declaró ante las autoridades que su hermano de acogida, Wilson, se había jactado de haber cometido los asesinatos de los Hartig.

El exsheriff del condado de Portage Ken Howe, de 83 años, se encuentra entre los testigos que respaldan la petición de clemencia de Noling.

Howe, quien ocupaba el cargo cuando ocurrieron los asesinatos, dijo a AP que en aquel momento había señales de alerta y que las pruebas reunidas desde entonces lo convencieron de apoyar al condenado.

"Creo que estos chicos eran, y son, inocentes", declaró Howe.

La fiscal del condado de Portage, Connie Lewandowski, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AP.

Proceso de indulto

Los presos condenados a muerte normalmente no reciben audiencias de clemencia hasta que tienen una fecha de ejecución, algo que Noling todavía no tiene. Por ello, sus abogados consideran que haber conseguido la audiencia representa un avance.

Noling busca obtener su libertad y ha dicho que no aceptaría que su condena fuera cambiada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, porque insiste en que es inocente.

La Junta de Libertad Condicional deliberará a puerta cerrada después de la audiencia y deberá enviar su recomendación al gobernador DeWine dentro de seis días hábiles.

La decisión final sobre el posible indulto estará en manos del gobernador.