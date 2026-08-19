Arrestan a dominicano entre los más buscados en Massachusetts por un asesinato en 2015

El dominicano Yssael Lantiagua Alecon, de 45 años, buscado desde hace 11 años por un asesinato. ( TOMADO DE SU AFICHE DE BÚSQUEDA COLGADO EN LA WEB DE LA POLICÍA ESTATAL DE MASSACHUSETTS )

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos anunció el lunes el arresto del dominicano Yssael Lantigua Alecon, buscado por cargos relacionados con un asesinato ocurrido hace más de una década en un restaurante de Lawrence, Massachusetts.

Lantigua Alecon, de 45 años, figuraba en la lista de los fugitivos más buscados de la Policía Estatal de Massachusetts tras ser vinculado con un tiroteo ocurrido el 1 de mayo de 2015 en el bar y restaurante Bali's, que dejó una persona muerta.

Ese día, alrededor de la 1:00 de la madrugada, la Policía de Lawrence recibió una llamada que alertaba sobre un tiroteo. Al llegar al establecimiento, los agentes encontraron a un hombre tendido en el piso del baño con varias heridas de bala.

La víctima, también de origen dominicano e identificada como Joselo Campusano, de 21 años, fue declarada muerta en el lugar.

Posteriormente, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Lantigua Alecon por asesinato y porte ilegal de un arma de fuego.

Tras varios "intentos infructuosos" por localizarlo, las autoridades de Massachusetts solicitaron la asistencia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés) para su búsqueda y captura, según indicó el USMS en su comunicado del lunes.

Un hombre con varios alias

De acuerdo con su afiche de búsqueda, Lantigua Alecon ha utilizado al menos seis alias a lo largo de su vida y ha obtenido identidades fraudulentas en el pasado. Durante sus 11 años como fugitivo era considerado armado y peligroso.

Entre los nombre con los que era conocido figuran: William Pérez, William Pérez Rodríguez, Issael Alercon, David Cáceres, Ismael Lantigua e Issael Alturo Alercon Lantigua.

El arresto se produjo el pasado 17 de agosto, aproximadamente a las 11:40 de la mañana, en East Broad Street, en Hazleton City, condado de Luzerne, Pensilvania.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/19/yla36-321770c8.jpg Afiche de búsqueda de Yssael Lantigua Alecon. (TOMADO DEL PORTAL WEB DE LA POLICÍA ESTATAL DE MASSACHUSETTS.)

Al momento del asesinato residía en Methuen, Massachusetts.

Lantigua Alecon permanecerá bajo custodia mientras espera su extradición a Massachusetts.

Una búsqueda que duró más de una década

La detención se produjo como resultado de una investigación coordinada entre el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y sus socios de las fuerzas del orden en Massachusetts y Pensilvania.

"La detención de uno de los fugitivos más buscados por la Policía Estatal de Massachusetts representa una importante victoria para la seguridad pública y una muestra de la perseverancia de las fuerzas del orden", declaró Dennis Matulewicz, jefe del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, en un comunicado.

"Durante más de una década, Lantigua Alecon permaneció prófugo, buscado por asesinato, pero su arresto de hoy envía un mensaje claro: no importa cuán lejos huyan o cuánto tiempo se escondan, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y nuestros socios de las fuerzas del orden nunca cejarán en su empeño de perseguir a los acusados de delitos violentos y llevarlos ante la justicia", agregó Matulewicz.