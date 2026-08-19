Restos humanos hallados en Arizona no están relacionados con la desaparición de Nancy Guthrie

La presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie junto a su madre Nancy Guthrie quien se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de enero. ( SAVANNAH GUTHRIE/ INSTAGRAM )

Las autoridades de Arizona descartaron, por el momento, que los restos humanos encontrados en una zona desértica estén relacionados con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD) informó que sus agentes acudieron la tarde del lunes 17 de agosto a un área cercana a West Ajo Way y South La Cholla Boulevard, luego de recibir un reporte sobre el hallazgo de restos humanos.

El lugar se encuentra aproximadamente a 15 millas de la vivienda de Nancy Guthrie, de 84 años, según CNN.

Tras una evaluación inicial, las autoridades determinaron que los restos aparentemente llevaban "un período prolongado de tiempo" en el lugar y señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de que estén vinculados con la investigación sobre la desaparición de Guthrie.

"En este momento, no hay indicios de que estén relacionados con la investigación de Nancy Guthrie", indicó el departamento en un comunicado publicado en X.

El PCSD agregó que proporcionará información adicional a medida que esté disponible.

"Fuera de lo que publicamos en las redes sociales, no tenemos información adicional que proporcionar en este momento", dijo el departamento a la revista People.

Investigación en curso

Cinco meses desaparecida

El hallazgo se produce mientras continúa la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, quien fue vista por última vez el 31 de enero y reportada como desaparecida al día siguiente.

La investigación ha incluido registros en su vivienda y el análisis de evidencias encontradas en el inmueble. Sin embargo, las autoridades aún no han identificado a un sospechoso.

Hace casi tres semanas, el Departamento del Sheriff confirmó que el cabello recuperado en la casa de Guthrie no había permitido identificar hasta entonces a una persona vinculada con el caso.

Las autoridades también hicieron públicas las transcripciones completas de dos notas de rescate enviadas después de la desaparición de Guthrie.

La investigación continúa mientras los agentes buscan esclarecer qué ocurrió con la madre de Savannah Guthrie, quien lleva alrededor de cinco meses desaparecida.