Dominicanos figuran entre las 600 visas canceladas por EE. UU. por turismo de parto

Estampa de una visa de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Hay dominicanos entre las personas cuyas visas estadounidenses fueron canceladas por haber viajado a Estados Unidos con el propósito de dar a luz, confirmó William Swaney, cónsul de Estados Unidos en República Dominicana.

La información fue ofrecida durante una entrevista en la que el funcionario explicó que las autoridades estadounidenses han identificado alrededor de 600 visas relacionadas con casos de turismo de parto dentro de una operación desarrollada a nivel mundial.

El diplomático aclaró que esa cifra forma parte de un universo mucho mayor de más de 175,000 visas suspendidas por Estados Unidos por diferentes motivos y que las 600 corresponden específicamente a casos de turismo de parto.

"Todos los consulados en el mundo son parte y también es un esfuerzo liderado por un grupo de trabajo en Washington, D.C. y claro que participamos en eso", explicó.

Consultado específicamente sobre si entre las 600 visas canceladas hay personas de República Dominicana, respondió afirmativamente.

"Sí", dijo el funcionario, aunque aclaró que por el momento no dispone del número exacto de visas correspondientes a ciudadanos dominicanos.

"A eso no puedo decir, de verdad no tengo el número exacto", señaló al ser cuestionado sobre cuántas de esas cancelaciones corresponden a República Dominicana.

Pagar el parto no lo hace legal

El funcionario aprovechó para aclarar una confusión que, según explicó, persiste entre algunas personas: pagar los gastos de un parto en Estados Unidos no convierte en legal el viaje si el propósito principal era acudir al país para dar a luz.

Explicó que viajar a Estados Unidos únicamente con la finalidad de tener un bebé no está contemplado dentro de los parámetros de una visa de visitante y puede llevar a su cancelación.

"No se puede ir solo para dar a luz en Estados Unidos, eso no, no importa si pago o no", enfatizó.

También advirtió sobre las personas o empresas que facilitan este tipo de viajes como un negocio, al señalar que existen compañías que ofrecen servicios relacionados con el denominado turismo de parto.

Existen excepciones

El diplomático explicó que sí pueden presentarse situaciones en las que una mujer termine dando a luz en Estados Unidos sin que ese haya sido el propósito de su viaje.

Puso como ejemplo a una mujer que se encuentre de tránsito y presente una emergencia médica durante el embarazo que obligue a los médicos a detener el viaje por razones de salud.

Estos casos, explicó, son poco frecuentes y deben estar respaldados por documentación médica que permita demostrar que el nacimiento no fue planificado con antelación.

Buscan reducir estos casos

El funcionario señaló que la intención de las autoridades estadounidenses es que las medidas permitan reducir este tipo de situaciones en el futuro.

"Vamos a seguir investigando", afirmó, al explicar que el objetivo es que haya cada vez menos casos de personas que utilicen sus visas con el propósito de viajar exclusivamente para dar a luz en Estados Unidos.

La confirmación de la participación de República Dominicana en este esfuerzo se produce en momentos en que Washington intensifica las medidas contra el turismo de parto y otras prácticas consideradas incompatibles con el propósito declarado de las visas de visitante.

El funcionario también abordó durante la entrevista otros asuntos migratorios, entre ellos la aplicación del programa piloto de fianza por carga pública para determinados solicitantes de visas de inmigrante y la detección de matrimonios fraudulentos utilizados para obtener beneficios migratorios en Estados Unidos.