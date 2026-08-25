Nueva extensión consular dominicana abrirá este jueves en Brooklyn

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York anunció la apertura, el próximo jueves 27 de agosto, de una nueva extensión consular en Brooklyn, autorizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La sede estará ubicada en 2777 Atlantic Ave., Brooklyn, NY 11207, en el sector de East New York.

En una nota de prensa, el consulado dominicano informó que los residentes de Brooklyn ya no tendrán que desplazarse hasta Manhattan para realizar trámites y recibir servicios consulares.

“Durante décadas, miles de dominicanos debieron desplazarse hasta Manhattan para realizar trámites esenciales, enfrentando costos de transporte, pérdida de horas laborales y dificultades de movilidad”, señaló la representación consular.

Según el consulado, la apertura de esta oficina permitirá reducir los gastos de transporte hacia Manhattan y el tiempo que los usuarios deben ausentarse de sus trabajos para completar sus trámites. También facilitará el acceso a los servicios consulares a adultos mayores, familias y trabajadores con horarios ajustados.

Sede permanente

La representación consular destacó que la nueva oficina tendrá carácter permanente y no provisional, debido a la autorización otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Es un legado que fortalece la presencia del Estado dominicano en Brooklyn y consolida una política de descentralización que inició con la apertura de la oficina del Bronx”, indicó el consulado.

La apertura de esta nueva extensión se da después de que la Cancillería dominicana iniciara un proceso de regularización, luego de que el Departamento de Estado ordenara el cierre de oficinas satélites que operaban sin la debida autorización del Gobierno estadounidense.

La representación diplomática explicó que la nueva extensión consular forma parte de una estrategia orientada a ampliar la capacidad de atención y acercar los servicios a los dominicanos residentes en el área.

Servicios disponibles

Entre los servicios que estarán disponibles en la nueva sede figuran:

Pasaportes: emisión y renovación, con seguro de repatriación automático de hasta 9,000 dólares.

Cédula de Identidad y Electoral: captura de datos, renovación y duplicados.

Notaría y legalizaciones: poderes, certificaciones y actos notariales con validez inmediata.

Asistencia consular: ventanilla de protección ciudadana y orientación integral.