Bajo custodia el hijo de dominicana hallada muerta en su apartamento en El Bronx

La dominicana Josefina Soto del Carmen encontrada muerta en su vivienda en El Bronx. ( TOMADA DE TELEMUNDO )

Las autoridades mantienen bajo custodia al hijo de la mujer dominicana que fue encontrada muerta el viernes dentro de su apartamento en El Bronx y se espera que sea acusado por el caso, según fuentes policiales citadas por Telemundo 47.

Se trata de Bob Johnny Guzmán Soto, de 33 años, quien era buscado por las autoridades desde que su madre, Josefina Soto, fue encontrada inconsciente y con golpes en la cabeza y el torso dentro del apartamento 1236 de Grand Concourse, alrededor de las 3:30 de la tarde del viernes.

Los paramédicos declararon muerta a la mujer en el lugar. Las autoridades no han ofrecido hasta el momento detalles sobre los cargos que enfrentaría su hijo.

El hallazgo

El esposo de Josefina, Johnny Guzmán, fue quien encontró el cuerpo de su compañera, con quien llevaba más de 30 años, cuando regresó al apartamento.

"Yo la encontré sentada así y con los brazos duros y los ojos abiertos", contó el hombre a Telemundo 47, al recordar el momento en que encontró a su esposa sin vida.

Vecinos de la víctima dijeron al medio que Guzmán Soto tendría algún tipo de condición de salud mental y que anteriormente se habían producido incidentes en el hogar. Sin embargo, la Policía de Nueva York no ha confirmado esa información.

"Ella me había comentado que él estuvo hospitalizado porque sufre problemas mentales; eso puede haber sido lo que sucedió", dijo Santa Hernández, una vecina de la víctima.

La familia planeaba viajar a República Dominicana

Según relató el esposo de Josefina el lunes, la mujer estaba preparando un viaje de vacaciones a República Dominicana y tenía previsto llevar consigo a su hijo.

Al hablar sobre una maleta que llevaba Guzmán Soto cuando salió del edificio, Johnny Guzmán dijo: "Esa era la maleta de ella".

La familia tiene previsto trasladar los restos de Josefina a República Dominicana, donde otro de sus hijos espera para darle el último adiós.

La investigación continúa mientras las autoridades determinan las circunstancias exactas de la muerte y los cargos que podrían presentar contra Guzmán Soto.