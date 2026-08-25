Arrestos de ICE alcanzan casi 50,000 en julio, el nivel mensual más alto del segundo mandato de Trump

ARCHIVO/Investigadores del FBI trabajan en el lugar de un presunto tiroteo en el que estuvo involucrado el ICE, en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026. ( EFE )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizó 49,571 arrestos durante julio, la cifra mensual más alta registrada durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, de acuerdo con nuevos datos gubernamentales.

El número representa un aumento de 15 % respecto a los 43,021 arrestos contabilizados en junio y de aproximadamente 70 % frente a febrero, cuando ICE detuvo a 29,241 personas.

Los datos fueron proporcionados por ICE al Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, y analizados por The Associated Press. La información fue obtenida mediante una demanda presentada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Aumento sostenido

El incremento refleja que la administración Trump mantiene su estrategia de ampliar las deportaciones de inmigrantes, aunque con un cambio en la forma de ejecutar los operativos.

A principios de este año, las autoridades redujeron las operaciones de alto perfil realizadas en grandes ciudades estadounidenses, algunas de las cuales provocaron protestas y críticas públicas. En su lugar, ICE ha incrementado arrestos que reciben menos atención mediática, pero que continúan teniendo un impacto significativo en las comunidades inmigrantes.

Antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, los arrestos mensuales de ICE se situaban ligeramente por encima de 8,000. Una parte importante correspondía a inmigrantes que eran transferidos a la custodia de la agencia desde cárceles estatales o municipales para iniciar procesos de deportación.

Sin embargo, durante el primer año del segundo mandato de Trump, la cifra comenzó a aumentar después de que su administración flexibilizara las restricciones sobre quiénes y dónde podían ser detenidos por ICE, al tiempo que la agencia recibió miles de millones de dólares adicionales para reforzar sus operaciones.

En diciembre, los arrestos superaron los 40,177, según los datos.

Posteriormente, las cifras comenzaron a descender tras dos tiroteos mortales ocurridos en Minnesota en enero, que provocaron protestas y fuertes críticas de legisladores demócratas. En febrero, los arrestos se redujeron a casi 30,000.

Después de permanecer relativamente estables durante varios meses, las detenciones volvieron a aumentar con fuerza: superaron los 43,000 en junio y alcanzaron casi 50,000 en julio.

ICE mantiene el rumbo pese al cambio de estrategia

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había prometido durante su audiencia de confirmación a comienzos de año mantener a ICE fuera de los titulares de prensa, una señal de que la administración podría adoptar un enfoque menos visible en su ofensiva migratoria.

Sin embargo, los nuevos datos muestran que la agencia no ha reducido el ritmo de sus operaciones.

El mandato de Mullin también ha estado marcado por varios tiroteos mortales que involucraron a inmigrantes durante encuentros con agentes de ICE.

El aumento de los arrestos de julio indica que, pese al cambio en la forma de ejecutar los operativos, la administración Trump mantiene su objetivo de realizar deportaciones masivas y ampliar el alcance de la aplicación de las leyes migratorias.