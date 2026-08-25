Bebé de madre subrogada que se negó a abortar permanece en estado crítico tras cirugía cardíaca

McKenna West, una enfermera de 28 años originaria de Alaska. ( FACEBOOK/ALLIANCE DEFENDING FREEDOM )

El bebé que está en el centro de una disputa legal entre sus padres biológicos y la mujer que lo gestó se encuentra en estado crítico después de someterse a una compleja cirugía cardíaca, según informaron los padres biológicos en documentos judiciales.

Nasheen Gilkar y Omar Ahmed, quienes mantienen una batalla legal por la custodia del menor con la madre subrogada McKenna West, afirmaron que el bebé fue sometido a una cirugía a corazón abierto conocida como procedimiento de Norwood.

En las últimas 24 horas, "se han producido graves complicaciones médicas que afectan a la salud y la seguridad del menor. El niño se encuentra en estado crítico y está siendo vigilado de cerca en el hospital", declararon Gilkar y Ahmed, según documentos judiciales citados por TMZ.

Los padres aseguraron que el estado del bebé, a quien llaman Rumi, empeoró "significativamente" después de la intervención debido a posibles complicaciones relacionadas con el procedimiento.

El diagnóstico que desencadenó la disputa

De acuerdo con la demanda, West recibió 60,000 dólares por gestar al bebé. El contrato incluía una cláusula que contemplaba la interrupción del embarazo en caso de que se detectaran determinados defectos congénitos.

Alrededor de las 20 semanas de gestación, al feto le fue diagnosticado el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, una enfermedad cardíaca potencialmente mortal.

West, sin embargo, se negó a interrumpir el embarazo y posteriormente viajó a Texas, donde las leyes estatales reconocen derechos de maternidad a la mujer que da a luz.

El bebé nació el 12 de agosto. West lo llamó Gabriel, mientras que Gilkar y Ahmed sostienen que su nombre es Rumi.

Los padres biológicos reclaman más de 100,000 dólares por presuntos daños derivados del incumplimiento del acuerdo, además de una compensación adicional por lo que califican como una conducta "maliciosa e indignante".

West busca quedarse con el bebé

Según Lincoln Wilson, abogado de West, Gilkar y Ahmed "no le han dado nada a [West]" desde que ella decidió continuar con el embarazo, según declaró al periódico The Post.

La mujer se prepara ahora para una batalla legal para obtener la filiación del bebé.

"Ella busca la filiación del niño porque dio a luz en Texas, y en Texas, si das a luz a un niño, es tu hijo", dijo Wilson.

La disputa sobre la custodia y filiación continúa mientras el bebé permanece hospitalizado tras la cirugía cardíaca.