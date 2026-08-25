Juez federal bloquea requisito de Ohio que exigía prueba de ciudadanía para registrarse a votar

Electores votan en los comicios para la Corte Suprema estatal, el martes 1 de abril de 2025, en Milwaukee. ( AP )

Un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de una norma de Ohio que exige a las personas presentar documentos que demuestren su ciudadanía estadounidense para registrarse como votantes en las oficinas de vehículos motorizados, una medida que forma parte del debate nacional impulsado por el presidente Donald Trump sobre los requisitos para votar.

La decisión fue emitida el martes por el juez federal Solomon Oliver Jr., quien determinó que el requisito de Ohio probablemente entra en conflicto con la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA), una legislación federal que, según el magistrado, tiene prioridad sobre la normativa estatal, informó AP.

El secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, republicano, anunció que apelará inmediatamente la decisión.

La orden judicial suspende la aplicación del requisito antes de la fecha límite del 5 de octubre para registrarse de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año. Esto significa que los votantes podrán registrarse en las oficinas de vehículos motorizados de Ohio sin tener que presentar documentación adicional que pruebe su ciudadanía.

Una medida respaldada por Trump

El fallo se produce mientras Donald Trump presiona al Congreso para que apruebe una legislación que, entre otras modificaciones al sistema electoral, establecería la obligación de presentar una prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante.

Ohio se encuentra entre los pocos estados que implementaron este año nuevos requisitos de este tipo. Dakota del Sur, Utah y Wyoming también aprobaron normas que exigen comprobantes de ciudadanía para las elecciones de mitad de mandato de 2026, mientras que Arizona ya tenía un requisito similar para determinadas elecciones estatales y locales.

En Ohio, la exigencia fue incorporada el año pasado al proceso de registro de votantes en las oficinas de tránsito.

Oliver también determinó que el sistema de registro de votantes de Ohio en las oficinas de vehículos motorizados estaba limitando ilegalmente la posibilidad de inscribirse a quienes obtenían una licencia de conducir, en lugar de ofrecer la opción a todas las personas que presentaban una solicitud para obtenerla, como establece la legislación federal.

El juez señaló que exigir documentos adicionales de ciudadanía va más allá de la declaración jurada de ciudadanía estadounidense que se acepta mediante otros métodos de registro en Ohio.

Republicanos cuestionan la decisión

Ben Stafford, socio del bufete Elias Law Group, que representa a los grupos que demandaron al estado, dijo que los residentes de Ohio podrán registrarse para votar en las oficinas de vehículos motorizados sin presentar documentación que demuestre su ciudadanía.

Describió el requisito como «exactamente el tipo de barrera impuesta por el gobierno que la NVRA pretende evitar».

La orden no obliga a ofrecer el registro a personas que indiquen que no son ciudadanas estadounidenses.

LaRose criticó el fallo y argumentó que la decisión podría permitir que personas que no pueden demostrar su ciudadanía reciban formularios de registro electoral.

"Según esta orden, la Oficina de Vehículos Motorizados estaría obligada a ofrecer un formulario de registro de votantes a toda persona que solicite una licencia de conducir, incluso si dicha persona no puede demostrar que es ciudadana", declaró LaRose en un comunicado. "Discrepamos rotundamente con esta decisión y he solicitado a nuestro equipo legal que presente una apelación de inmediato".

El debate llega a otros estados

La decisión de Ohio se suma a otros desafíos judiciales contra las nuevas exigencias de ciudadanía electoral, informó AP.

En mayo, un juez federal de New Hampshire determinó que el estado debía permitir que los solicitantes de registro electoral certificaran su ciudadanía cuando no contaran con documentos para demostrarla.

Además, en junio, una jueza federal prohibió de manera permanente al gobierno de Trump aplicar gran parte de su primera orden ejecutiva sobre elecciones, incluido el requisito de presentar documentación que demostrara la ciudadanía al registrarse para votar.

Un estudio de la Universidad de Maryland citado en el caso estima que 21,3 millones de estadounidenses con derecho a votar no cuentan con los documentos necesarios para demostrar su ciudadanía o no tienen fácil acceso a ellos.