Bodegueros y comerciantes demandan a NY por plan de supermercados municipales de Mamdani

Nueva York, NY USA - 21 de agosto de 2024: Cartel de la tienda "La Bodega del Medio" sobre una charcutería en Washington Heights, Nueva ciudad de York. ( SHUTTERSTOCK )

La Alcaldía de Nueva York enfrenta una nueva demanda, esta vez por el plan de su alcalde, Zohran Mamdani, de abrir cinco supermercados municipales. Los demandantes consideran que los precios subvencionados de estos establecimientos generarían una competencia desleal para los pequeños negocios que ya operan con estrechos márgenes de ganancia.

La Multicultural Business Coalition (MBC), una organización sin fines de lucro que representa a supermercados, tiendas de comestibles y bodegas, presentó el lunes dos demandas ante el Tribunal Supremo del condado de Nueva York contra la iniciativa municipal.

La coalición sostiene que el proyecto podría afectar especialmente a negocios propiedad de inmigrantes y miembros de minorías, muchos de los cuales, según las demandas citadas por medios locales, no estarían en condiciones de competir con establecimientos municipales que ofrecerían productos a precios subsidiados.

La propuesta

Durante su campaña por la alcaldía, Mamdani presentó la apertura de cinco supermercados, uno por cada condado, que ofrecerán un 30 % de descuento en productos de la canasta básica sin importar los ingresos del consumidor, lo que se estima generará un ahorro de unos 90 dólares mensuales o aproximadamente 1,000 dólares al año.

Los supermercados forman parte del plan "NYC Groceries: Una receta para la asequibilidad", una iniciativa de nueve puntos cuya primera prioridad es el acceso a los alimentos.

La primera tienda está prevista para abrir en El Bronx el próximo año, mientras que las restantes entrarían en funcionamiento progresivamente hasta 2029.

Las estimaciones preliminares sitúan en unos 70 millones de dólares el costo de construcción de las cinco tiendas, Sin embargo, la Alcaldía aún no ha detallado cuánto dinero público destinará a subsidiar los descuentos en los productos, según reportó el New York Post.

De acuerdo con los documentos judiciales, algunos de los comercios representados por la organización podrían verse obligados a cerrar como consecuencia de la competencia.

El proyecto de supermercados municipales es una de las propuestas más controversiales de Mamdani desde que inició su campaña y ha generado divisiones entre grupos que representan a los propietarios de bodegas de la ciudad, así como entre los residentes.

"Van a perjudicar el negocio; hay familias que mantener. Y las personas que trabajan aquí perderán su empleo", afirmó Ricardo Rivera al ser entrevistado por ABC News.

Otra residente, Elizabeth Girodes, dijo que aunque agradece la posibilidad de acceder a alimentos más baratos, considera que no debería hacerse a costa del cierre de otros negocios. "Eso no es normal. Debería haber una competencia justa", señaló.

Mamdani, sin embargo, defiende la iniciativa y sostiene que existe suficiente demanda para que los supermercados municipales y los comercios privados puedan coexistir.

"Sigo confiando plenamente tanto en la legalidad como en la importancia de nuestra iniciativa para ofrecer cinco tiendas de comestibles gestionadas por la ciudad a los habitantes de nuestra urbe", declaró el alcalde el lunes tras darse a conocer las demandas.

Bodegas también reclaman mayor seguridad

El conflicto por los supermercados municipales se suma a otros problemas que, desde hace años, denuncian los propietarios de bodegas en Nueva York.

La asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA) sostiene que muchos establecimientos y sus alrededores se han convertido en escenarios frecuentes de delitos, incluidos robos, ataques contra empleados y homicidios.

Según la organización, la inseguridad ha contribuido al cierre de negocios y al desempleo, mientras algunos comerciantes han reducido sus horarios y han colocado una mayor cantidad de productos bajo llave para evitar pérdidas.

La UBA también ha señalado que muchos de los presuntos responsables de los robos son reincidentes, una situación que, según los propietarios, incrementa los costos y dificulta aún más la operación de las bodegas.

Las demandas contra el plan de supermercados municipales se producen mientras la Alcaldía enfrenta además acciones legales relacionadas con otras dos de las principales propuestas de Mamdani: el congelamiento de los alquileres y el impuesto a las viviendas de lujo utilizadas como segundas residencias, conocido como pied-à-terre.