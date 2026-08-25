Dos dominicanas de la diáspora llevan la tradición familiar del voleibol hasta las reinas del Caribe

Las jugadoras de voleibol de origen dominicano, Flormarie Heredia Colón y Ariana Rodríguez. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El voleibol femenino universitario de Estados Unidos cuenta una hermosa historia de dos jóvenes dominicanas que primero se conocieron en la cancha, al acompañar a sus madres a los encuentros que disputaban juntas, y ahora son ellas las que celebran cuando su equipo anota un punto en la cancha contraria.

Se trata de Flormarie Heredia Colón y Ariana Rodríguez, ambas con una larga tradición del voleibol en sus familias y con sus madres como compañeras en la selección femenina de voleibol de la República Dominicana, de la que ahora ellas también son parte.

Flormarie y Ariana fueron presentadas en 2023 como las nuevas caras del voleibol dominicano y ambas fueron seleccionadas como miembros del programa de voleibol de la Universidad de Miami conocidas como Hurricanes.

"Todo viene de la familia, la cultura y de jugar con las selecciones nacionales. Nuestras madres jugaban juntas, así que siempre estábamos cerca cuando éramos pequeñas", dijo Ariana sobre Flormarie en una nota colgada en el portal del equipo de Miami en diciembre del año pasado.

"Un día, hicimos las pruebas para la selección nacional juntas y ahí estábamos... Jugamos juntas en las categorías inferiores y este año, ella entró en la selección nacional femenina, y yo también pude jugar con ella allí, lo que fortaleció aún más nuestra conexión", agregó la joven.

Las jóvenes se encuentran en el país jugando junto a la selección dominicana el campeonato de Norceca que otorga un pase directo a los juegos Olímpicos del 2028.

En una entrevista en noviembre pasado, Flormarie dijo que Ariana es "una hermana que le dio la vida", mientras que, en palabras de Rodríguez, la conexión entre ambas es "inevitable" y va más allá de la cancha.

Antecedentes familiares

Flormarie es hija de Flor Ángel Colón, una de las primeras Reinas del Caribe, que jugó como bloqueadora central y se destacó por su juego divertido y dinámico.

Colón formó parte del equipo dominicano que participó en el Mundial de 1998 en Japón y ganó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1998.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/jvd12-4f7df20f-82082e90.jpg Flormarie Heredia Colón y Ariana Rodríguez (TOMADAS DEL PORTAL WEB DE LOS HURRICANES DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI)

Colón se retiró en 1998 de la selección nacional de voleibol, después de una carrera de más de 10 años representando al país en diferentes escenarios, pero siguió jugando en diferentes clubes del país, como Naco, Mirador San Lázaro y Simón Bolívar, y reforzó en Puerto Rico y España hasta el año 2000.

Además, su padre, Jorge Heredia, nativo de Villa Duarte, también fue central de la selección nacional masculina de voleibol por más de 10 años.

En tanto, Ariana es hija de Elvis Rodríguez, quien jugaba voleibol profesionalmente en Suiza y también formó parte de la selección nacional de la República Dominicana, y de Suquin Fung, quien jugó a nivel universitario en Estados Unidos con la Universidad de Columbia antes de unirse a la Liga Superior de la República Dominicana.

Además, su hermana mayor, Iliana, jugó en St. John's y Virginia Tech, y también ha competido con la selección nacional de la República Dominicana.

Brillan juntas

En diciembre de 2025, ambas obtuvieron honores All-America de la AVCA. Flormarie, en su último año, fue nombrada la primera jugadora de Miami en recibir este reconocimiento del Primer Equipo, mientras que Rodríguez, en su segundo año, obtuvo una mención honorífica, según recoge el portal de las Hurricanes.

Se trató del segundo reconocimiento All-America en la carrera de Flormarie, tras haber sido seleccionada para el tercer equipo en 2024.

En la temporada pasada, Flormarie, semifinalista al premio AVCA a la Jugadora del Año, obtuvo por cuarto año consecutivo el reconocimiento como una de las mejores jugadoras de la Conferencia de la Costa Atlántica (ACC).

Lideró la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés) en remates (719), puntos (8.15), remates por set (6.25) y puntos por set (7.09), y se mantuvo en segundo lugar en la ACC en aces por set (0.54) y aces totales (62).

Flormarie también rompió el récord de remates de todos los tiempos en su carrera, con 1,836, al tiempo que rompió el récord de una sola temporada y fue tres veces la jugadora con más remates en un partido (43).

Además, rompió el récord de la conferencia de mayor cantidad de premios a la Jugadora Ofensiva de la Semana de la ACC (7) y el récord de la temporada regular de la División I de la NCAA de puntos por set en el formato de puntuación actual.

En tanto, Rodríguez, en su segunda temporada con los Hurricanes, se convirtió en la decimosexta jugadora de Miami en ser nombrada All-American.

Finalizó la temporada regular liderando la NCAA en total de saques directos (76) y ocupando el primer lugar en la ACC, mientras que se ubicó cuarta en la NCAA en saques directos por set (0.63).

Además, acumuló 1,181 asistencias, la segunda mejor marca de la conferencia, y fue nombrada Mejor Colocadora de la Semana de la ACC durante tres semanas consecutivas, además de ser nombrada Jugadora Defensiva de la Semana en una de esas ocasiones.

Rodríguez rompió el récord de más saques directos en una sola temporada y actualmente ocupa el sexto lugar histórico en asistencias de carrera (2,239).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/fhcar1-52aaa397.jpg Flormarie Heredia Colón y Ariana Rodríguez se abrazan durante un partido. (TOMADA DEL PORTAL WEB DE LOS HURRICANE DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI.)

Flormarie Heredia Colón

Heredia Colón, nacida en octubre de 2002 en Santo Domingo, República Dominicana, viajó a Estados Unidos con una beca para terminar sus estudios secundarios y luego pasar a la Universidad de Miami, donde se especializó en administración deportiva.

Con los Hurricanes, la joven de 23 años ha pasado de ser seleccionada para el equipo All-ACC de jugadoras de primer año a ser galardonada dos veces con el premio All-ACC, un récord histórico, según el portal web del equipo.

La atacante exterior, de 6'0" de estatura, ha recogido varios méritos durante su estancia en el club, entre ellos: semifinalista del premio AVCA a la Jugadora del Año 2025, Jugadora del Año 2025 de la Región Sureste de la AVCA y Jugadora Ofensiva de la Semana de la ACC (11/11/24 y 25/11/24).

En 2025, la joven lideró la NCAA en remates, puntos, ataques, remates por set, puntos por set y ataques por set, rompiendo varios récords. Según el portal del equipo, ingresó más de 80 veces al registro de récords del programa.

Como miembro de la Selección Nacional Dominicana, ha representado al país en docenas de torneos diferentes.

Ariana Rodríguez

Rodríguez, nacida en noviembre de 2005 en Nueva York, fue seleccionada para formar parte del Equipo de Pretemporada All-ACC por segunda temporada consecutiva. Rodríguez juega como opuesto y como acomodadora, y mide 1.84 metros.

El anuncio del 30 de julio pasado se dio después de que la joven de 20 años tuviera una impresionante temporada en 2025, obteniendo múltiples reconocimientos a nivel de conferencia y nacional, además de ubicarse en la cima del país en las estadísticas, recoge el portal del club.

A nivel internacional, Rodríguez fue seleccionada como Mejor Servicio en la Copa Panamericana U18 en 2022 y, en 2023, logró un total de cinco premios individuales, al ser seleccionada como Mejor Anotadora de la Copa Panamericana U19 y como Mejor Servicio del torneo.

En la Copa Panamericana U23 de 2023, fue seleccionada como Mejor Acomodadora y MVP del torneo. En la Copa Panamericana Sub-21, fue seleccionada como Mejor Opuesto.