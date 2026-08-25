¿Qué es la cultura "woke" y por qué genera tanta controversia?

Woke es un término complejo y en evolución que encapsula las tensiones y aspiraciones de los movimientos modernos de justicia social. ( SHUTTERSTOCK )

Desde hace algunos años se habla con frecuencia de la "cultura woke" y de su impacto en la sociedad actual. Para algunos sectores, está asociada con aspectos negativos, imposiciones y de que es, en parte, responsable de la descomposición social que, según consideran, se vive en el mundo.

Otros, en cambio, la perciben como una expresión del derecho de las personas a mostrarse y expresarse tal como son, así como a ser aceptadas sin cuestionamientos.

El término "woke" significa literalmente "despierto" y describe una actitud de alerta y activismo frente a las injusticias sociales, especialmente aquellas relacionadas con el racismo, la desigualdad de género y la discriminación contra las personas LGBTQ+.

La expresión está vinculada con la cultura afroamericana y comenzó a utilizarse en Estados Unidos a principios del siglo XX como una advertencia para mantenerse alerta ante el racismo y la violencia contra las personas negras.

Con el paso del tiempo, el término ganó mayor visibilidad, especialmente a partir del movimiento Black Lives Matter, que surgió en 2013 y denunciaba la brutalidad policial y la discriminación contra las personas afroamericanas.

Ese mismo año, el policía George Zimmerman fue absuelto de los cargos relacionados con la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin, un caso que generó protestas y reavivó el debate sobre el racismo y la violencia policial en Estados Unidos.

En 2017, el Diccionario Oxford incorporó una nueva definición de "woke", describiéndolo como estar "consciente de temas sociales y políticos, en especial el racismo".

¿Por qué Trump comenzó a utilizar el término de forma despectiva?

La llamada "cultura woke" es un fenómeno social y político complejo en Estados Unidos. El término adquirió una connotación cada vez más negativa dentro del discurso político conservador, especialmente durante el primer mandato y las campañas de Donald Trump.

Durante la campaña presidencial de 2020, Trump se enfrentó políticamente a las protestas que se produjeron en distintas ciudades del país tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió bajo custodia policial en Minneapolis.

El caso provocó una nueva ola de movilizaciones contra el racismo y la violencia policial y dio mayor alcance internacional al movimiento Black Lives Matter.

En ese contexto, Trump comenzó a utilizar con mayor frecuencia el término "woke" para criticar posiciones progresistas relacionadas con la raza, la identidad y otros asuntos sociales. Su discurso presentó estas ideas como parte de una agenda radical que, según sus argumentos, estaba ganando influencia en distintas instituciones estadounidenses.

La palabra también pasó a formar parte del discurso electoral republicano para cuestionar políticas relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión, conocidas en Estados Unidos por sus siglas DEI.

Durante este segundo mandato, la administración Trump ha utilizado el término para describir lo que considera una ideología progresista o radical dentro de instituciones como el Gobierno federal, las universidades, las Fuerzas Armadas y otros organismos públicos.

Venta de cuadro en RD

A nivel local, el término ha tomado relevancia al conocerse que el Departamento de Estado de Estados Unidos explora la posibilidad de vender una obra del reconocido artista Kehinde Wiley que fue retirada recientemente de la embajada estadounidense en República Dominicana, luego de que funcionarios de la administración de Donald Trump la calificaran de "woke".

La información fue publicada este martes por The Washington Post, que señala que las autoridades estadounidenses mantienen conversaciones con representantes legales para determinar si pueden desprenderse de la pintura Young Artists After Siamesas 1960. El objetivo, confirmó el Departamento de Estado al periódico, es venderla si legalmente resulta posible.

La obra permanecía desde hace años en la sede diplomática estadounidense en Santo Domingo y presenta a cuatro jóvenes que, según medios estadounidenses, son dominicanos sobre el característico fondo floral utilizado por Wiley en buena parte de su producción.

Su retiro fue celebrado públicamente por la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Campos, quien difundió un video del momento y presentó la decisión como parte de un distanciamiento de las ideologías que calificó de "globalistas" y "woke".