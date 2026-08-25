Incendio forestal arrasa ranchos en Texas en cuestión de horas y obliga a evacuar comunidades

El incendio de Ross arde en el condado de Palo Pinto, Texas, el lunes 24 de agosto de 2026. ( SERVICIO FORESTAL DE TEXAS )

Un incendio forestal que se propagó rápidamente arrasó extensas zonas de ranchos en el centro-norte de Texas, donde destruyó varias estructuras, obligó a evacuar a residentes y provocó el cierre de escuelas, mientras las autoridades advertían que las condiciones de calor, sequía y fuertes vientos podían favorecer una mayor expansión de las llamas.

El incendio Ross comenzó la tarde del lunes y en menos de 24 horas había consumido más de 200 kilómetros cuadrados (78 millas cuadradas) en áreas rurales de dos condados, informó AP.

Las llamas avanzaron con tanta rapidez que cruzaron arroyos y ríos y sorprendieron a residentes de la zona, según las autoridades.

"Despegó demasiado rápido", dijo Katie Rochelle, cuyo negocio familiar de alquiler de canoas, con cinco generaciones de historia, perdió su oficina y taller de reparaciones cerca de Graford. "El viento soplaba como un tornado".

El esposo de Rochelle, que es bombero local, ayudó a proteger la vivienda familiar durante la noche, pero la mujer teme que las llamas puedan alcanzarla.

"No sé cómo sobrevivió nuestra casa", dijo. "Ahora estamos esperando y rezando. Rezando para que no se la lleve el fuego. Es todo lo que podemos hacer".

Situación actual

Las condiciones extremas de sequedad, calor y viento hicieron que el incendio se propagara a una velocidad mayor de la prevista, según funcionarios del distrito de servicios de emergencia del condado de Palo Pinto.

"Hemos puesto todo nuestro empeño en controlarlo, y aun así, el efecto es mínimo", declaró el jefe de bomberos, Danny Watkins.

Al menos cinco estructuras habían sido destruidas por el incendio, según las autoridades del condado de Palo Pinto. Los servicios de emergencia esperaban que las llamas continuaran avanzando a medida que aumentaran las temperaturas.

Las autoridades habilitaron centros de evacuación y algunas escuelas suspendieron las clases. Ganaderos y una comisión de ganado también ofrecieron establos para alojar temporalmente a animales que debían ser evacuados.

Para la familia Rochelle, las pérdidas ya son considerables. Además del negocio, el incendio destruyó una vivienda familiar construida hace aproximadamente un siglo. Algunos autobuses y remolques de la empresa también quedaron destruidos, aunque las canoas no habían sufrido daños hasta el momento.

"No sé qué vamos a hacer ahora", dijo su padre, Buddy Rochelle.

Más de 50,000 incendios en EE. UU.

El incendio de Texas se produce en medio de una temporada de incendios particularmente activa en varias regiones de Estados Unidos.

En los últimos días se han registrado incendios forestales en el sur y el oeste del país, en zonas afectadas por una sequía persistente. Solo el domingo se reportaron una docena de nuevos incendios de gran magnitud, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

En lo que va de año, se han registrado más de 50,000 incendios forestales en Estados Unidos, la cifra más alta para este período en los últimos 10 años, de acuerdo con el centro, informó AP.

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió una alerta roja por riesgo elevado de incendios hasta el viernes en el sur de California, al norte de Los Ángeles.

Reno también lucha contra un incendio

Mientras Texas enfrenta el incendio Ross, los bomberos de Nevada avanzaban en la contención del incendio Hawk, que durante el fin de semana obligó a miles de personas a abandonar sus viviendas en la zona de Reno.

El incendio ha destruido más de 30 viviendas y afectado aproximadamente 60 kilómetros cuadrados (23 millas cuadradas). Para el lunes, las autoridades habían informado que estaba contenido en un 27 %.

El número de personas bajo órdenes o advertencias de evacuación en el área de Reno se redujo a unas 63,000, frente a más de 90,000 anteriormente.

El incendio comenzó el sábado cerca de la frontera con California y se propagó rápidamente el domingo. Al menos siete personas, entre ellas tres socorristas y cuatro civiles, resultaron heridas.

Los bomberos de Reno atribuyeron el incendio a actividad humana y señalaron que pudo haber sido provocado de manera intencional o accidental.

Ambos incendios se desarrollan mientras las autoridades advierten sobre condiciones propicias para la rápida propagación de las llamas en distintas partes del país.