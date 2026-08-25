Presentan denuncia ética contra Jeanine Pirro por intento de procesar a seis legisladores demócratas

La abogada de Washington, DC, Jeanine Pirro, ofrece una conferencia de prensa en el edificio Patrick Henry el 12 de agosto de 2025 en Washington, DC. ( AFP )

Un organismo de vigilancia legal presentó este martes denuncias ante los colegios de abogados de Nueva York y Virginia contra la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, y dos de sus subordinados, a quienes acusa de abusar de sus facultades al intentar procesar a seis legisladores demócratas por su participación en un video dirigido a miembros de las Fuerzas Armadas.

Las denuncias, presentadas por el Legal Accountability Center, sostienen que Pirro, Carlton Davis y Steven Vandervelden intentaron obtener acusaciones que el organismo considera "sin fundamento" contra legisladores a los que el presidente Donald Trump ha señalado como sus adversarios políticos, informó AP.

Tim Lauer, portavoz de la oficina de Pirro en Washington, rechazó las acusaciones y recordó que corresponde a un gran jurado, y no a los fiscales, decidir si una persona debe ser formalmente acusada.

"Intentar instrumentalizar el proceso disciplinario contra los fiscales por hacer su trabajo no es más que una queja frívola", dijo Lauer en un comunicado.

El caso contra los legisladores

En febrero, un gran jurado federal en Washington se negó a presentar cargos contra los senadores Mark Kelly y Elissa Slotkin y cuatro congresistas demócratas por un video en el que instaban a los miembros de las Fuerzas Armadas a seguir los protocolos militares establecidos y rechazar órdenes que consideraran ilegales.

Los seis legisladores habían servido previamente en las Fuerzas Armadas o en agencias de inteligencia.

Trump había acusado a los congresistas de sedición, un delito que puede conllevar la pena de muerte, después de la publicación del video, según AP.

La decisión del gran jurado de no presentar una acusación fue considerada inusual. El Legal Accountability Center sostiene que la oficina de Pirro no tenía una base legal suficiente para intentar llevar el caso adelante.

"El único propósito pudo haber sido la animosidad política y el deseo de intimidar a los supuestos enemigos del gobierno federal y del Presidente, quien criticó personalmente el video de los legisladores por considerarlo sedicioso y punible con la muerte", señala la denuncia.

Solicitan investigar a Pirro

El organismo pidió a las autoridades disciplinarias que investiguen si Pirro y sus subordinados violaron las normas de conducta profesional que deben cumplir los abogados y que adopten las medidas correspondientes si determinan que hubo infracciones.

"Los fiscales tienen un poder enorme, y con ese poder viene la obligación de ejercer un juicio legal independiente en lugar de utilizar el sistema de justicia penal para cumplir con las exigencias políticas de un presidente", dijo Michael Teter, cofundador del centro, en un comunicado.

La organización presentó la denuncia contra Pirro y Vandervelden ante un comité de quejas con sede en White Plains, Nueva York. La denuncia contra Davis fue presentada ante el Colegio de Abogados del Estado de Virginia, detalló AP.

El Legal Accountability Center también ha presentado denuncias contra otros funcionarios de la administración Trump, incluido Ed Martin Jr., quien precedió a Pirro como fiscal federal del Distrito de Columbia.

Otros enfrentamientos

La denuncia se produce mientras Pirro enfrenta críticas por otros casos impulsados por su oficina, entre ellos una acusación contra un exatleta olímpico señalado de dañar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, caso que posteriormente fue desestimado.

En otro episodio relacionado con el video de los legisladores, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, intentó sancionar a Kelly, ex piloto de la Armada y actual senador por Arizona, por su participación. Kelly acudió a los tribunales para impugnar la medida y un juez federal falló a su favor. Hegseth apeló esa decisión.

Pirro, quien anteriormente se desempeñó como fiscal de distrito y jueza en Nueva York, dejó su puesto como presentadora de Fox News para convertirse el año pasado en la principal fiscal federal de Washington