Justicia de EE. UU. rechaza anular condena de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

Un juez federal de Estados Unidos rechazó el martes una petición de Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual -Epstein, para anular su condena por cargos de trata de personas.

Maxwell, de 64 años, cumple una sentencia de 20 años de prisión. Es la única persona condenada por un delito en relación con Epstein, quien fue hallado muerto en su celda en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su propio juicio.

En su fallo, el juez Paul Engelmayer afirmó que las alegaciones de Maxwell de que se violaron sus derechos constitucionales durante el juicio y la sentencia "carecen totalmente de fundamento y todas, o casi todas, son frívolas".

En busca de un indulto

Maxwell fue declarada culpable en 2021 de conseguir jóvenes menores de edad para Epstein, quien tenía numerosos vínculos con ejecutivos, políticos, celebridades y académicos alrededor del mundo.

En febrero, Maxwell fue citada por el comité de supervisión de la Cámara de Representantes para hablar de su relación con Epstein, pero se negó a responder preguntas.

Su abogado declaró que solo hablaría si Trump le concedía un indulto.

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó en octubre a admitir a trámite un recurso de Maxwell contra su condena por trata de personas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien tuvo relación con Epstein, se opuso en un inicio a la publicación de los archivos sobre el caso, aunque luego fue permitida.

Trump niega cualquier vinculación con los delitos de Epstein.