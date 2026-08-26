Candidatos de Trump ganan primarias en Carolina del Sur y Oklahoma

El presidente Donald Trump obtuvo una doble victoria este martes con el triunfo de sus candidatos en la segunda vuelta de las primarias republicanas en Carolina del Sur y Oklahoma, según proyecciones de medios estadounidenses.

En Carolina del Sur, la novata en política Darline Graham derrotó al veterano congresista Ralph Norman después de que Trump interviniera fuertemente en la contienda.

Mike Mazzei, también apoyado por Trump, ganó la segunda vuelta de la primaria para elegir al candidato republicano a gobernador de Oklahoma frente al fiscal general estatal, Gentner Drummond, criticado por el presidente como un "falso republicano".

Las victorias de Graham y Mazzei interrumpen una serie de derrotas en primarias para Trump, que suscitaron dudas sobre su liderazgo en el partido de gobierno.

Los candidatos respaldados por Trump perdieron 10 contiendas republicanas en este ciclo, incluidas seis en las últimas dos semanas, al mismo tiempo que la aprobación del mandatario caía en picada.

Los resultados también son una reivindicación personal para Trump, quien había insistido días antes en que sus respaldos eran "más fuertes que nunca" y restó importancia a las recientes derrotas.

Trump viajó a Carolina del Sur para hacer campaña por Graham, quien asumió un escaño en el Senado en julio para completar el mandato de su hermano Lindsey, fallecido ese mismo mes.

El presidente también realizó un mitin telefónico en la víspera de la votación, donde instó a sus partidarios a votar como si su propio nombre estuviera en la papeleta.

La organización política MAGA Inc, que apoya a Trump, invirtió más de 827,000 dólares en llamadas y mensajes de texto a los votantes, una suma elevada en una elección primaria en un estado pequeño como Carolina del Sur.

Liderazgo a prueba

En Oklahoma, el fiscal general estatal Drummond terminó ligeramente por delante de Mazzei en la primera vuelta en junio.

Ambos obtuvieron alrededor de una cuarta parte de los votos y desde entonces se han gastado más de 9 millones de dólares en la segunda vuelta, según medios estadounidenses.

Trump ha atacado repetidamente a Drummond, en parte porque el fiscal general se opuso a una propuesta de construir una fundición de aluminio de 4,000 millones de dólares respaldada por el presidente, al alegar que el proyecto podría dañar tierras y comunidades locales.

Las victorias en ambos estados se dieron después de que Trump sufrió reveses recientes en Wyoming, Minnesota y Tennessee, entre otros.

Una derrota adicional habría aumentado las dudas sobre si los votantes republicanos están dispuestos a seguir sus indicaciones cuando el propio Trump no figura en la papeleta.