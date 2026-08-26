Juez suspende cargos contra exmarine arrestado con un arma y municiones en campo de golf de Trump

Club de golf del presidente estadounidense, Donald Trump, en Rancho Palos Verdes. ( AP )

Un juez suspendió este miércoles los cargos penales contra un exinfante de Marina estadounidense que fue arrestado con un arma de fuego y municiones en su vehículo mientras se encontraba en un campo de golf del presidente Donald Trump, en el área de Los Ángeles.

El hombre será sometido a una evaluación psiquiátrica, informó The Associated Press (AP).

El juez del condado de Los Ángeles, John Lonergan Jr., remitió a Jeanine John Taele, de 38 años, a un tribunal de salud mental en Hollywood luego de que una evaluación previa al juicio determinara que aparentemente no estaba mentalmente apto para ser procesado.

Durante esa evaluación, Taele afirmó falsamente que había trabajado durante 14 años como funcionario del Departamento de Estado, según AP.

Taele fue arrestado el 5 de agosto en el Trump National Golf Course Los Angeles, en Rancho Palos Verdes, al sur de Los Ángeles, donde Trump tenía previsto asistir a una cena del Comité Nacional Republicano.

Cuando fue detenido, Taele llevaba un auricular y tomaba fotografías del campo de golf, de acuerdo con la información presentada ante el tribunal.

Escritos preocupantes

Según la fiscalía federal de Los Ángeles, durante el registro de la camioneta de Taele, estacionada en el lugar, las autoridades encontraron una pistola de 9 milímetros cargada, unos prismáticos y una placa con la inscripción "agente de protección de seguridad".

Lonergan expresó particular preocupación por unas 200 páginas de escritos que los investigadores encontraron después del arresto de Taele.

Los documentos incluían horarios de la primera dama Melania Trump y de integrantes del Servicio Secreto, además de listas detalladas sobre cómo sobrevivir "fuera del radar", según AP.

El juez no indicó si los escritos contenían algún motivo o ideología política específica.

"Este caso en sí mismo es alarmante en estos tiempos, con la violencia que se está infiltrando en nuestra vida cotidiana, especialmente con el partidismo que impera en el entorno político" de cara a las elecciones de mitad de mandato, dijo Lonergan.

El magistrado también mencionó un arresto anterior de Taele ocurrido en noviembre de 2025 en una tienda de AT&T. En ese incidente, Taele acusó a un empleado de espiarlo mediante unas gafas Meta Glasses, tomó las gafas y posteriormente fue encontrado murmurando para sí mismo en el estacionamiento. Tras ese episodio, fue acusado de robo en segundo grado, informó AP.

Situación actual

Taele enfrenta varios cargos graves, entre ellos posesión de un rifle o escopeta de cañón corto y recepción de un cargador de alta capacidad. También fue acusado de portar un arma de fuego oculta en un vehículo, un delito menor.

El exmarine compareció este miércoles ante el tribunal de Torrance, semanas después de su arresto. Durante la audiencia vestía un chaleco diseñado para prevenir autolesiones o intentos de suicidio. Cerca de una docena de familiares y amigos siguieron la audiencia desde la sala, algunos visiblemente afectados, según AP.

Lonergan se negó a establecer una fianza para Taele, quien permanecerá detenido hasta su próxima audiencia, prevista para el 9 de septiembre en el Tribunal de Salud Mental de Hollywood.

Su abogado, el defensor público AJ Bayne, dijo que todavía es demasiado pronto para determinar si la salud mental de Taele tendrá algún impacto en su defensa.

"Es un veterano, sirvió a nuestro país, y aunque no tengo suficiente información ahora mismo, tiene una familia que lo quiere y que le brinda un gran apoyo", dijo Bayne, y agregó que "la gente da por sentado demasiados motivos" para Taele el día en que fue arrestado en el campo de golf.

Un exmarine condecorado

Taele es un infante de Marina estadounidense condecorado que sirvió en dos misiones en Irak y Afganistán entre 2008 y 2016, según un portavoz del Cuerpo de Marines.

Durante su servicio alcanzó el rango de cabo y recibió varios reconocimientos, entre ellos dos Medallas de Buena Conducta del Cuerpo de Marines, una Mención de Unidad de la Armada, una Medalla del Servicio de Defensa Nacional y una Medalla del Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo, informó AP.