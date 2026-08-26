General Mills elimina los colorantes artificiales de sus cereales en EE. UU., incluidos Lucky Charms y Trix

Cereal Lucky Charms de General Mills en el estante de un supermercado. ( SHUTTERSTOCK )

General Mills eliminó los colorantes artificiales de todos sus cereales vendidos en Estados Unidos, incluidos los populares Lucky Charms y Trix, como parte de un cambio hacia ingredientes de origen natural, informó la compañía este miércoles.

La empresa, con sede en Minneapolis, comenzó a utilizar colorantes elaborados a partir de frutas y verduras, además de ingredientes derivados de especias como la cúrcuma y el pimentón, para mantener los colores característicos de sus cereales, según reportó The Associated Press (AP).

"Este logro refleja cómo estamos evolucionando al ritmo de las necesidades de los consumidores, al tiempo que continuamos ofreciendo alimentos con un sabor excelente, de calidad y que aportan valor", declaró Bethany Quam, presidenta de la división de cereales de General Mills, en un comunicado.

General Mills informó que el 90 % de sus productos vendidos al por menor en Estados Unidos ya no contienen colorantes artificiales.

Los artículos que todavía los utilizan, entre ellos algunas mezclas para pasteles de Betty Crocker y los Fruit Roll-Ups, serán reformulados con colorantes naturales para finales de 2027, de acuerdo con la compañía.

Presión por eliminar los colorantes artificiales

La medida convierte a General Mills en el segundo gran fabricante de cereales en anunciar el retiro de colorantes artificiales de sus productos en Estados Unidos.

WK Kellogg, fabricante de Froot Loops y Apple Jacks, anunció a principios de este mes que eliminará esos colorantes de todos sus cereales en el país para finales de este año, informó AP.

La decisión se produce en medio de años de presión de organizaciones de salud para retirar los colorantes artificiales de los alimentos.

Los defensores de esta medida han citado investigaciones que relacionan algunos de estos productos con problemas neuroconductuales, como hiperactividad y dificultades de atención, particularmente en algunos niños. Sin embargo, los resultados de los estudios han sido contradictorios, según AP.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sostiene que los colorantes aprobados son seguros y que la mayoría de los niños no presenta efectos adversos. No obstante, la agencia reconoce que algunos menores pueden ser sensibles a los colorantes artificiales.

El año pasado, la FDA prohibió el uso del Rojo 3, un colorante derivado del petróleo, después de que algunos estudios lo relacionaran con cáncer en ratas de laboratorio.

General Mills ya había retirado los colorantes artificiales de Trix en 2015, pero los volvió a incorporar dos años después. En ese momento, la compañía argumentó que los consumidores estadounidenses extrañaban los colores brillantes del cereal, recordó AP.

Desde entonces, la presión de consumidores y funcionarios públicos ha aumentado. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud del presidente Donald Trump, ha instado a las empresas de alimentos a eliminar gradualmente los colorantes artificiales derivados del petróleo.

Además, el verano pasado General Mills llegó a un acuerdo con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, mediante el cual se comprometió a eliminar los colorantes sintéticos de todos sus productos para finales de 2027, según AP.

Los supermercados también han comenzado a presionar a los fabricantes para que reduzcan el uso de estos ingredientes. Target anunció a principios de este año que dejaría de vender cereales con colorantes artificiales a finales de mayo, mientras que Walmart informó que eliminará estos componentes de sus marcas propias para enero de 2027.