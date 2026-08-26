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ataque de EE. UU.
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Cuatro muertos en ataque de EE. UU. a supuesto barco narcotraficante en el Caribe

Más de 200 personas han muerto en ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe

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    Cuatro muertos en ataque de EE. UU. a supuesto barco narcotraficante en el Caribe
    Captura de un video del SOUTHCOM muestra el momento previo del ataque de EE. UU. a una supuesta narcolancha. (VIDEO DE SOUTHCOM SUBIDO EN X)

    Cuatro personas murieron el martes en un ataque militar estadounidense contra un barco supuestamente dedicado al tráfico de drogas en el Caribe, informaron las autoridades.

    El Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) dijo en X que el ataque estaba dirigido a un barco "que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Caribe".

    • "Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", añadió.
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    Más de 200 personas han muerto en ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, según un recuento de la AFP.

    El gobierno de Trump no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estén implicadas en el tráfico de drogas.

    Expertos legales y organizaciones de derechos humanos señalan que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

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