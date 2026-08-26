×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hombre con guillotina
Hombre con guillotina

Policía de EE. UU. detiene a hombre con una guillotina en su camioneta en Washington

La camioneta estaba estacionada cerca del edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos y del Capitolio

    Expandir imagen
    Policía de EE. UU. detiene a hombre con una guillotina en su camioneta en Washington
    Vista del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC. (AFP)

    La policía estadounidense detuvo a un hombre que transportaba una guillotina en la caja de su camioneta en Washington, anunció esa fuerza.

    El individuo, de 35 años e identificado como Philan-Tam-Duy Le, fue arrestado el martes y acusado de "portar un arma peligrosa", indicó la Policía del Capitolio de Estados Unidos en un comunicado.

    RELACIONADAS

    Un lugar prohibido

    La camioneta estaba estacionada en un lugar prohibido, en una calle cerca del edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos y del Capitolio en el momento de su arresto.

    • La policía dijo que incautó la guillotina. El detenido residía en California, en el oeste, y condujo hasta la capital del país, señaló la misma fuente.

    "Los investigadores están revisando los antecedentes del sospechoso para saber más sobre por qué vino a Washington", agregó.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.