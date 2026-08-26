Comediantes hacen historia al llenar el United Palace con DR vs PR Comedy Show

Comediantes dominicanos y puertorriqueños en el United Palace. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Más de 3,000 personas asistieron a la segunda edición del DR vs PR Comedy Show, un espectáculo que reunió a comediantes dominicanos y puertorriqueños en el United Palace Theater, en Washington Heights, Nueva York.

Durante más de tres horas, el público disfrutó el pasado sábado 15 de agosto de presentaciones de comedia, improvisaciones y música en vivo, en una dinámica que enfrentó de manera amistosa a los equipos de República Dominicana y Puerto Rico.

De acuerdo con una nota de prensa, el concepto fue creado por Mr. Nueva Yol a finales de 2024 con el propósito de abordar, a través del humor, experiencias migratorias, tradiciones familiares y situaciones cotidianas compartidas por las comunidades dominicana y puertorriqueña dentro y fuera de Nueva York.

La primera edición del espectáculo se realizó en enero de este año. Para esta segunda entrega, el evento fue organizado por Recognize The Talent, Fuser Productions y Mr. Nueva Yol, con producción de Iván Manito y el equipo de Media Pichardo.

Por República Dominicana participaron Jay Ramírez, Mr. Nueva Yol, Splou Yorkcity, Iván Manito (César Castillo), Tommy 5000 y DavinciBeau. El equipo puertorriqueño estuvo integrado por Ken Starrrz, Joselito Da Puppet, Sofsdope (Sofía Negrón), Willie Sweets, Fordhamoney y Ed Rodríguez.

La música también formó parte del espectáculo. La agrupación del salsero puertorriqueño Frankie Negrón acompañó al equipo de Puerto Rico, mientras que el merenguero típico dominicano Jomar Rodríguez "El de las Notas" representó a la delegación dominicana.

El comediante Chris Grant estuvo a cargo de la conducción del evento, que además contó con la participación de Baby Daddy of Comedy, Fat Magic y Nemo -The Curl Plug, figuras de la comedia en inglés.

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Reconocimiento por llenar el teatro

Uno de los momentos destacados de la noche ocurrió al final de la presentación, cuando el creador de contenido Radel Ortiz y la actriz dominicana Dascha Polanco invitaron al escenario a Mike Fitelson, director ejecutivo del United Palace Theater.

Fitelson entregó a los organizadores y al elenco un reconocimiento por el sold out del espectáculo, en un teatro con capacidad para más de 3,000 personas.

Durante su intervención, el ejecutivo recordó sus 14 años al frente del recinto y destacó el crecimiento de artistas que comenzaron presentándose en espacios más pequeños del teatro.

"He estado aquí durante 14 años y probablemente he asistido a mil eventos en el United Palace. Este ha sido el mejor de todos", expresó ante el público.

Fitelson también destacó que una de las metas del teatro es servir como plataforma para artistas de la comunidad.

"Nuestro sueño era ver a alguien pasar del vestíbulo al gran escenario, y esta noche ustedes hicieron realidad ese sueño. Ustedes llenaron el teatro", afirmó antes de entregar el reconocimiento.

El espectáculo reunió a artistas que desarrollan contenido y comedia en inglés y que han construido sus carreras a partir de experiencias relacionadas con sus raíces dominicanas y puertorriqueñas.

La propuesta busca utilizar la competencia entre ambos equipos como un recurso de entretenimiento, pero también como una forma de destacar elementos culturales y experiencias compartidas por ambas comunidades caribeñas en Nueva York.