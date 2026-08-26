¿Cómo saber si su visa de Estados Unidos fue revocada?

El gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho a revocar una visa cuando lo considere pertinente, derecho que ha sido ampliamente usado por la actual administración en su cruzada por reducir la migración irregular y aumentar el escrutinio a la hora de otorgar un visado.

Tampoco suele informar al beneficiario cuando toma la decisión de revocar el visado. Hay reportes de personas que descubren que su visa ya no está vigente cuando se disponen a viajar a territorio estadounidense.

"Por lo general, el Departamento de Estado no está obligado a notificar al titular cuando su visa ha sido revocada", indicó la Embajada estadounidense en el país en sus redes sociales.

Por ese motivo, la misión diplomática compartió un enlace en el cual las personas pueden comprobar el estatus del visado, siendo al menos la segunda vez que lo hace bajo la Administración Trump.

El enlace ceac.state.gov/ceacstattracker refiere a un formulario en el que la persona debe seleccionar el tipo de visado que posee (de no inmigrante para una permanencia temporal o de inmigrante para residencia legal y llenar los espacios siguientes con la información que se le pida, que dependerá de la respuesta anterior.

La persona debe completar un paso de seguridad y luego presionar enviar la información para obtener el estatus del visado.

Entre las razones por las que puede ser revocada una visa se encuentran un arresto, una condena, actuar de una manera que no corresponde al tipo de visa que posee, exceder el tiempo permitido en el país o que se determine que la persona representa una amenaza para la seguridad pública o nacional.

La misión diplomática añade que si la visa de un titular fue revocada y debe viajar a Estados Unidos, la persona "debe solicitar una nueva visa y cumplir con los requisitos correspondientes".

En abril pasado, la Embajada de Estados Unidos compartió por primera vez el enlace, señalándolo como una manera rápida y segura de verificar el estatus de una visa a través de un enlace oficial disponible en línea.

En esa ocasión, la orientación fue publicada en la sección "Pregúntale al cónsul", donde se abordan dudas frecuentes sobre procesos migratorios.

En ese momento, la legación diplomática explicó que la herramienta permite a los usuarios verificar el estatus de su visa sin necesidad de acudir presencialmente y facilita el acceso a la información antes de planificar un viaje, y recomendó utilizar únicamente plataformas oficiales del Gobierno estadounidense para evitar fraudes o información errónea.

Más de 100,000 visas revocadas

A comienzos de agosto, el Departamento de Estado informó que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, alrededor de 175,000 extranjeros habían perdido sus visas por razones que incluyen actividades delictivas, infracciones a las leyes, como conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, y expresiones relacionadas con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Dentro de esas también hay más de 600 visas relacionadas con casos de turismo de parto dentro de una operación desarrollada a nivel mundial.

La Embajada de Estados Unidos en el país confirmó que entre estas cientos de visas hubo titulares dominicanos, pero sin especificar cantidad.