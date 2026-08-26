FBI arresta a representante estatal dominicano por presunto fraude con fondos de ayuda por el COVID

El director del FBI, Kash Patel, anunció este miércoles el arresto del dominicano Francisco Paulino, representante estatal de Massachusetts, por presuntos delitos relacionados con el uso fraudulento de fondos de ayuda por el COVID-19 y lavado de dinero.

Según la información publicada por Patel, Paulino habría utilizado aproximadamente 700,000 dólares de fondos destinados a la ayuda durante la pandemia para cubrir gastos personales.

Las autoridades alegan que el representante estatal utilizó el dinero para comprar bienes raíces, realizar pagos de préstamos y hacer transferencias a su cuenta de campaña. También señalaron que Paulino habría prestado parte de los fondos públicos a una tasa de interés elevada que él mismo pagaba.

Entre los ocho cargos presentados contra Paulino figuran fraude electrónico, tres cargos por transacciones monetarias ilícitas y lavado de dinero.

El arresto de Paulino se produce casi dos semanas después del del alcalde de Lawrence, Brian DePeña, quien también enfrenta acusaciones relacionadas con el presunto uso indebido de fondos de ayuda por el COVID-19.

Al ser consultado por Telemundo Nueva Inglaterra, Paulino se declaró no culpable.

Arresto de DePeña

El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, fue arrestado el viernes 14 de agosto por el FBI y enfrenta cargos federales por presunto fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con más de 1.6 millones de dólares en préstamos de ayuda económica destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con una denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Boston, el intendente de ascendencia dominicana habría obtenido los fondos para su empresa Tenares Tire Service Inc. mediante declaraciones que, según los investigadores, eran falsas, y posteriormente habría utilizado parte del dinero para fines personales y políticos.

La denuncia sostiene que DePeña obtuvo inicialmente un préstamo de 150,000 dólares en 2020. En 2021, consiguió aumentar el préstamo hasta 500,000 dólares y posteriormente obtuvo una segunda modificación que elevó el monto total a aproximadamente 1.65 millones de dólares.