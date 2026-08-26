Representante estatal dominicano se declara no culpable ante tribunal federal de Massachusetts

El representante estatal por el Distrito 16 de Essex, el dominicano Francisco E. Paulino, se declaró este miércoles no culpable ante un tribunal federal de Massachusetts, luego de ser arrestado y acusado de varios cargos, entre ellos fraude electrónico y lavado de dinero.

Paulino es acusado de utilizar aproximadamente 700,000 dólares de fondos destinados a programas de ayuda por el COVID-19. Según la acusación, parte de esos recursos habrían sido utilizados para cubrir gastos personales y financiar operaciones relacionadas con bienes raíces.

Según medios estadounidenses, a Paulino le fue confiscado el pasaporte antes de ser liberado bajo fianza y con otras condiciones impuestas por el tribunal.

De acuerdo con la acusación formal, el supuesto esquema se desarrolló aproximadamente entre abril de 2020 y diciembre de 2021. Durante ese período, Paulino era propietario y operaba Madison Tax, LLC, una empresa de preparación de impuestos y planificación empresarial en Lawrence, y Madison Mortgage, Inc., una firma de corretaje hipotecario también ubicada en esa ciudad.

Cargos presentados

Como parte de las condiciones de su libertad, el juez ordenó a Paulino notificar a los clientes de Madison Tax que las operaciones de la empresa serán suspendidas hasta, al menos, la próxima audiencia, prevista para octubre. También le prohibió acceder a los registros o cuentas bancarias de sus clientes.

Entre los ocho cargos presentados contra Paulino figuran fraude electrónico, tres cargos relacionados con transacciones monetarias ilícitas y lavado de dinero.

Según ABC Boston, los fiscales alegan que Paulino utilizó Madison Tax como parte de un esquema que se extendió desde abril de 2020 hasta, al menos, diciembre de 2021.

El arresto de Paulino se produce casi dos semanas después del apresamiento del alcalde de Lawrence, Brian DePeña, quien también enfrenta acusaciones relacionadas con el presunto uso indebido de fondos de ayuda por el COVID-19.

Detalles del esquema

El supuesto plan habría incluido una solicitud fraudulenta de beneficios por desempleo por 44,160 dólares presentada a nombre de un familiar, así como solicitudes y modificaciones de préstamos por daños económicos causados por desastres (EIDL, por sus siglas en inglés) relacionadas con sus negocios y uno de sus clientes.

Los fiscales también alegan que el propietario de una lavandería en Lawrence, con dominio limitado del inglés, confió a Paulino sus asuntos fiscales, información personal y acceso a sus cuentas bancarias en línea.

De acuerdo con la acusación formal, Paulino obtuvo una modificación del préstamo EIDL sin conocimiento del cliente y posteriormente le solicitó un préstamo de 200,000 dólares. El dinero fue transferido a Madison Tax y, presuntamente, utilizado para financiar una hipoteca destinada a la compra de una propiedad en Lawrence.

La acusación formal sostiene además que Paulino declaró ingresos inflados para obtener un préstamo EIDL para Jackson Enterprise, empresa que operaba un establecimiento de Heav'nly Donuts en Lawrence.

Posteriormente, habría transferido 18,000 dólares de esos fondos a Madison Tax, dinero que, según los fiscales, fue utilizado para la compra de una propiedad en Lawrence.

Además, alegan que parte de los fondos del préstamo EIDL de Madison Tax fue transferida a Madison Mortgage y utilizada en operaciones hipotecarias relacionadas con la compra de propiedades en Methuen y Lawrence.

«Nunca es motivo de orgullo arrestar a un funcionario público, pero seguiremos haciéndolo hasta que el mensaje quede claro. Nadie está por encima de la ley y nadie queda impune», declaró la fiscal general de Estados Unidos, Leah Foley.

En un comunicado, el presidente de la Cámara de Representantes, Ronald J. Mariano, declaró: «Los cargos presentados contra el representante Paulino son sumamente preocupantes, y si bien todo estadounidense tiene derecho al debido proceso, la gravedad de los cargos socava la confianza pública en los funcionarios electos. Dado el momento en que se hizo este anuncio durante la sesión legislativa, la Cámara seguirá de cerca los procedimientos legales y, una vez concluidos, tomará las medidas pertinentes, si fuera necesario, para garantizar la rendición de cuentas».

Arresto de DePeña

El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, fue arrestado el viernes 14 de agosto por el FBI y enfrenta cargos federales por presunto fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con más de 1.6 millones de dólares en préstamos de ayuda económica destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con una denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Boston, el intendente de ascendencia dominicana habría obtenido los fondos para su empresa Tenares Tire Service Inc. mediante declaraciones que, según los investigadores, eran falsas, y posteriormente habría utilizado parte del dinero para fines personales y políticos.

La denuncia sostiene que DePeña obtuvo inicialmente un préstamo de 150,000 dólares en 2020. En 2021, consiguió aumentar el préstamo hasta 500,000 dólares y posteriormente obtuvo una segunda modificación que elevó el monto total a aproximadamente 1.65 millones de dólares.