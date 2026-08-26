Psiquiatra del FBI contradice versión de mujer acusada de estrangular a sus tres hijos en Massachusetts

Lindsay Clancy junto a sus hijos. ( FISCALÍA DE MASSACHUSETTS )

La fiscalía retomó este miércoles el interrogatorio de su último testigo en el juicio por asesinato contra Lindsay Clancy, quien está acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023.

El psiquiatra forense Gregory Saathoff, de la Universidad de Virginia y psiquiatra sénior de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, reiteró que no cree en la versión de Clancy de que una voz le ordenó asesinar a sus hijos.

Durante el interrogatorio, la fiscal Jennifer Sprague preguntó a Saathoff sobre distintos aspectos del relato de Clancy: si la supuesta voz le indicó dónde matar a los niños, cómo hacerlo, qué utilizar o en qué orden actuar. En todos los casos, el especialista respondió que no.

"Sin instrucciones sobre cómo hacerlo, pero pudiendo ejecutar esas decisiones", dijo Saathoff, quien consideró sorprendente que Clancy pudiera llevar a cabo los asesinatos sin otro tipo de dirección o plan.

Las víctimas fueron Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. Los tres fueron estrangulados con bandas de ejercicio en el sótano de la vivienda familiar el 24 de enero de 2023.

Detalles del crimen

Según el testimonio presentado en el juicio, Clancy posteriormente intentó suicidarse mientras su esposo había salido a buscar comida y había pasado por una farmacia.

Saathoff sostuvo que la capacidad de Clancy para realizar las acciones necesarias sin recibir instrucciones demostraba que mantenía el control de lo que hacía.

"Tenía el control, el control de la secuencia de lo que estaba haciendo durante todo el proceso", afirmó el psiquiatra.

El especialista también señaló que, debido al poco tiempo que Clancy tuvo sola en la vivienda antes del regreso de su esposo, tuvo que actuar de manera rápida y metódica para llevar a cabo tanto los asesinatos como su intento de suicidio.

El testimonio de Saathoff se produce mientras el juicio se acerca a los argumentos finales, después de los cuales el caso quedará en manos del jurado.