Padre afirma que su hijo fue abatido por la policía tras llegar por error a una vivienda en Pensilvania

La comisaría de policía del municipio de Upper Pottsgrove se ve el miércoles 26 de agosto de 2026 en Upper Pottsgrove Township, Pensilvania. ( TOMADA DE AP )

Un estudiante universitario de 22 años murió tras recibir un disparo de la policía en Pensilvania, luego de que presuntamente llegara por error a una vivienda y se sentara en el porche mientras esperaba que sus amigos fueran a buscarlo, según afirmó su padre este miércoles.

La policía del municipio de Upper Pottsgrove, al noroeste de Filadelfia, acudió alrededor de las 12:30 de la madrugada del domingo a una llamada al 911 sobre un posible intento de allanamiento, de acuerdo con la fiscalía del condado de Montgomery.

En un comunicado, la fiscalía informó que los agentes encontraron a Glenwood Pysher IV en la parte trasera de la vivienda y posteriormente le dispararon, provocándole la muerte.

El padre del joven, Glen Pysher, dijo que su hijo había salido esa noche con varios amigos y que el grupo había estado en distintos bares antes de disponerse a pasar la noche en dos viviendas diferentes.

Según lo que le contaron los amigos de su hijo, Pysher cree que el joven se perdió en el bosque y llegó por equivocación a la casa de uno de ellos. Aseguró que su hijo no llevaba armas y que solo tenía un teléfono, una mochila con ropa y unas cervezas.

"Intentó abrir la puerta y, obviamente, asustó al dueño de la casa", dijo. "Según tenemos entendido, gritó: ´¡Oye! ¡Abre la puerta!´, porque pensó que estaba en casa de un amigo".

Esperaba a sus amigos

Pysher afirmó que su hijo se sentó en el porche trasero de la vivienda y se comunicó con sus amigos, quienes, al descubrir que se encontraba en el lugar equivocado, salieron a buscarlo.

Cuando los amigos llegaron al área y observaron a la policía y vehículos de emergencia, pensaron inicialmente que Pysher había sido detenido por encontrarse ebrio en la vía pública. Sin embargo, posteriormente supieron que había recibido un disparo.

"A las 12:32 de la madrugada, mi hijo estaba en una videollamada con sus amigos que venían a buscarlo", dijo. "Nos informaron que mi hijo había recibido un disparo a las 12:35 de la madrugada. Entonces, ¿qué tipo de encuentro pudo haber ocurrido? ¿Qué tipo de comunicación pudo haber tenido con él ese agente?"

Según un registro de despacho del Departamento de Seguridad Pública del Condado de Montgomery, los agentes fueron enviados al lugar a las 12:30 de la madrugada y llegaron aproximadamente a las 12:34.

El jefe de policía de Upper Pottsgrove, Al Werner, se negó a proporcionar información sobre el incidente, incluidos los nombres de los agentes involucrados, hasta que concluya la investigación.

La Oficina de Detectives del Condado de Montgomery está a cargo de investigar el tiroteo, informó la fiscalía.

El joven iba a jugar béisbol

Pysher estaba a punto de comenzar su último año en la Universidad de Saint Elizabeth, en Nueva Jersey, donde tenía previsto jugar béisbol.

Su intención era convertirse en profesor de historia y entrenador de secundaria después de graduarse.

Su padre lo describió como un joven bondadoso y cariñoso, aunque en ocasiones travieso, que disfrutaba ayudar a otras personas.

Desde su muerte, antiguos compañeros de equipo, entrenadores y otras personas se han comunicado con su padre para compartir recuerdos del joven.

"Un joven en particular me envió un mensaje de texto que decía: ´Estaba pasando por momentos muy difíciles en mi vida. Iba por mal camino. Y su hijo fue quien me ayudó a enderezar mi vida´", dijo el padre. "Lo extrañaremos mucho en su comunidad".

La familia afirma que hasta ahora ha recibido poca información de las autoridades sobre lo ocurrido.

Pysher dijo que el miércoles llamó para preguntar si podía recuperar los zapatos negros favoritos de su hijo para enterrarlo. Inicialmente le dijeron que podía hacerlo, pero posteriormente recibió otra llamada.

"Luego me devolvieron la llamada diciendo que tenían que pensarlo", dijo. "No saben si pueden dármelos".