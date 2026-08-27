Vinculan brote de ciclosporiasis con lechuga iceberg retirada del mercado en 20 estados de EE. UU.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ampliaron a 20 estados la investigación sobre un brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga iceberg retirada del mercado, mientras el número de personas afectadas por el parásito aumentó a 11,458.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó este jueves que sus científicos identificaron casos en tres estados adicionales: Georgia, Tennessee y Texas. La cifra representa un aumento respecto de los aproximadamente 10,900 casos reportados la semana pasada, informó AP.

La FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y funcionarios estatales de salud concentran sus investigaciones en lechuga cultivada en una granja ubicada en el centro de México y operada por Taylor Farms, uno de los principales proveedores de productos agrícolas de Estados Unidos.

La FDA indicó que sus equipos continúan inspeccionando y analizando productos agrícolas en la granja, en coordinación con funcionarios del Gobierno mexicano, según AP.

La agencia estadounidense afirmó que "mantiene la confianza en que toda la lechuga iceberg retirada del mercado a raíz de este brote específico de ciclosporiasis ya no se encuentra en el mercado".

Qué es la ciclospora

Según los CDC, Cyclospora es un parásito microscópico que suele provocar diarrea acuosa, con evacuaciones frecuentes y, en algunos casos, explosivas. Los brotes suelen registrarse con mayor frecuencia a finales de la primavera y durante el verano.

El parásito, que se desarrolla en ambientes cálidos, infecta el intestino y puede transmitirse a través de materia fecal.

La enfermedad causada por este microorganismo se conoce como ciclosporiasis y es menos común que otras enfermedades transmitidas por alimentos, como las provocadas por salmonela y E. coli. Muchos casos no logran ser vinculados con un alimento o fuente específica.

Casi 29,000 casos este año

Los CDC informaron a principios de esta semana que Estados Unidos ha registrado alrededor de 29,000 casos confirmados o sospechosos de ciclosporiasis en lo que va de año.

De acuerdo con la agencia, unas 922 personas han sido hospitalizadas.

El número de casos registrados este año supera ampliamente el récord anterior de infecciones en Estados Unidos. En 2019 se reportaron alrededor de 4,700 casos en todo el país, según AP.