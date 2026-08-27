Solicitantes de visas de residencia de EE. UU. en RD comienzan a recibir cancelaciones de sus citas

Fachada de la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo. ( CEDIDA POR LA MISIÓN DIPLOMÁTICA ESTADOUNIDENSE )

El Departamento de Estado de Estados Unidos pausó a nivel mundial las solicitudes de visa para residencia permanente, lo que provocó que los solicitantes con fecha para la entrevista recibieran un correo con la cancelación de la cita. Dichos correos han comenzado a llegar a algunos solicitantes en República Dominicana, que es el segundo país donde más se procesan visas de este tipo en todo el mundo.

"Estimado solicitante: Su cita para la visa de inmigrante ha sido reprogramada. Usted recibirá una confirmación por correo electrónico con la nueva fecha y hora de su cita. Por favor, no se presente en la sección consular hasta que reciba un nuevo correo con su nueva fecha de cita", reza el mensaje enviado a uno de los clientes de la abogada Marlena de los Santos.

De acuerdo con lo conversado con De los Santos, el mensaje llegó pasadas las 12:00 del mediodía, después de que, en un primer contacto con este medio, la abogada asegurara que no se le había presentado un caso de este tipo, anunciado por primera vez ayer miércoles por medios estadounidenses.

Según los reportes de los medios, la diplomacia de los Estados Unidos está embarcada en un proceso que busca capacitar a los funcionarios de todas sus embajadas y consulados, con el objetivo de que estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de manera integral y consistente.

"Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas", confirmó a EFE un portavoz del Departamento de Estado, que no aclaró cuándo se reanudarán esos servicios.

Según el Departamento de Estado, esta nueva formación comenzó a principios de agosto a nivel mundial, por lo que esas cancelaciones temporales se aplican por igual en toda la red de consulados de Estados Unidos.

De acuerdo con otra fuente citada por el Washington Post, las citas para obtener visados de inmigrante han sido canceladas desde el lunes hasta el final de este mes de agosto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/mensajevi1-3b384c30.jpg Correo enviado a un solicitante de visa de inmigrante informándole la cancelación de su cita. (PROPORCIONADA POR LA ABOGADAMARLENA DE LOS SANTOS.)

Esto, en medio de los esfuerzos de la administración Trump de restringir el acceso a personas que, a su juicio, puedan llegar a convertirse en una carga pública a su llegada a Estados Unidos como residentes permanentes.

La medida salió a la luz después de que varios solicitantes que ya tenían entrevistas programadas recibieran correos electrónicos en los que se les informaba que sus citas habían sido canceladas y que posteriormente se les comunicaría una nueva fecha y hora.

En ese sentido, De los Santos se mostró positiva e indicó que posiblemente dentro de unas semanas estarían reasignando la cita.

Ante esta situación, la abogada De los Santos indicó que lo siguiente para las personas que reciban esta cancelación es verificar si ya tuvieron un examen médico y darle un "seguimiento continuo" para que no tenga vencimiento antes de la nueva fecha de entrevista.

"Luego todo lo demás tiene solución", agregó.

En el caso de la capacitación a la que están siendo sometidos los funcionarios consulares, la abogada señaló que es "muy necesaria", ya que ha tenido casos con perfiles muy iguales y que han recibido respuestas diferentes bajo el criterio de carga pública.

Caso de RD

La medida afecta particularmente a los solicitantes en República Dominicana, ya que es el segundo país con el mayor volumen de solicitudes de inmigrante hacia Estados Unidos, solo superado por México, lo que hace que el país registre la tasa de inmigración por habitante (per cápita) más alta de la región.

Según la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, el volumen de solicitudes procesadas en República Dominicana duplica el registrado en cualquier otro país de la región. Cuatro meses antes del cierre del año fiscal estadounidense, la sede diplomática ya había procesado más de 54,000 solicitudes de visas de inmigrante.

"Hace un rato que no publicamos las cifras. Lo que sí puedo decirle es que el último año que publicamos las cifras era por encima de 50,000 al año", dijo en una entrevista exclusiva con Diario Libre William Swaney, cónsul de Estados Unidos en el país.

Cambios en el procedimiento

En ese momento, Swaney señaló que su trabajo no es enfocarse en llegar a una cantidad específica, sino "tomar decisiones que estén correctas y completas según la ley".

En ese sentido, el funcionario estadounidense explicó que los agentes consulares están realizando una revisión más amplia de la situación de los solicitantes y sus familias, particularmente en materia financiera, como parte de la evaluación de una posible carga pública.

En esos casos, los funcionarios pueden analizar aspectos como la edad del solicitante, sus posibilidades de empleo, dominio del inglés, condiciones de salud, lugar donde vivirá en Estados Unidos y la situación económica y laboral del familiar que lo pide.

El objetivo, agregó, es determinar si existe un plan realista para que la persona pueda establecerse de manera independiente y no dependa de recursos públicos.

Ante esta nueva dinámica de revisión, el funcionario recomendó a quienes tienen entrevistas para visas de inmigrante acudir preparados para responder preguntas sobre su situación financiera y su plan de establecimiento en Estados Unidos.

El peso de la migración dominicana también se refleja en las cifras de residencia permanente. En 2024, 69,630 personas nacidas en República Dominicana obtuvieron la residencia permanente legal en Estados Unidos, conocidas como green cards. Esta cantidad representó aproximadamente el 5.1 % de las 1,364,090 nuevas residencias permanentes concedidas por Estados Unidos durante ese año.

La pausa se enmarca en una serie de medidas adoptadas por la administración Trump para endurecer los controles migratorios, tanto sobre la inmigración legal como sobre quienes ingresan o permanecen en el país por vías irregulares.

La medida afecta los procesos relacionados con las visas de inmigrante, incluidas aquellas destinadas a personas que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos. No supone, sin embargo, una suspensión general de todos los servicios de visas.

Las visas de no inmigrante, como las utilizadas para turismo o negocios, no están incluidas en esta medida, aunque este grupo también está bajo escrutinio de la administración de Donald Trump, que aseguró que desde el regreso del republicano se han revocado unos 175,000 visados por diversas razones, entre ellas, incursión en actividades delictivas, infracciones a las leyes estadounidenses y turismo de parto.