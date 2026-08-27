Josefa Soto fue asesinada un día antes de viajar a RD; su hijo fue acusado de homicidio

Bob Johnny Guzmán, de 33 años, quien fue acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma. ( TOMADA DE NYPD )

La dominicana Josefa Soto, de 57 años, murió sin cumplir su sueño de regresar a República Dominicana junto a su hijo después de varios años sin poder hacerlo. El viaje estaba programado para el sábado 22 de agosto, pero un día antes la mujer fue encontrada muerta en su apartamento de El Bronx.

"Estaba obsesionada con llevarlo", insistió Johny Guzmán al Daily Mail.

Cuatro días después, el martes 25 de agosto, la Policía de Nueva York (NYPD) arrestó a su hijo, Bob Johnny Guzmán, de 33 años, quien fue acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma.

Lo que pudo haber sucedido

La investigación del caso permanece abierta y, hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre lo ocurrido dentro del apartamento ubicado en el quinto piso del 1236 Grand Concourse, en El Bronx.

Guzmán, sin embargo, contó que su hijo había recibido tratamiento en varias ocasiones por problemas de salud mental y que, cuando se encontraba particularmente ansioso, acostumbraba tomar una maleta y salir a caminar por la ciudad. En algunas ocasiones, incluso, había desaparecido durante un tiempo.

Guzmán dijo que, preocupado por su hijo, a veces intentaba impedir que saliera del apartamento. "Él no escuchaba", relató.

Por ello, el hombre cree que su hijo pudo haber tomado una maleta con la intención de salir del apartamento y su madre habría intentado detenerlo.

"Me imagino que tampoco la escuchó. Ella siguió intentándolo y él la golpeó. Eso es lo que creo que pasó", declaró al Daily Mail.

Encontró a su esposa muerta

Guzmán relató entre lágrimas a Univision Nueva York que fue él quien encontró el cuerpo de Soto.

Explicó que trabaja cerca del edificio y que el viernes por la tarde regresó al apartamento para buscar una herramienta. Desde abajo llamó a su esposa para que le abriera la puerta, pero no obtuvo respuesta, por lo que decidió subir al apartamento.

Una vez allí encontró a Soto en un sofá, cubierta de sangre y con heridas en la cabeza y el torso.

"No había que ser médico, yo me di cuenta, ya estaba muerta", declaró.

El hombre llamó al 911 y, desde entonces, detectives de la unidad de Homicidios del NYPD comenzaron a buscar a Guzmán, que permaneció prófugo durante varios días, hasta que el martes una persona anónima llamó a las autoridades para informar que lo había visto.

Los agentes finalmente lo arrestaron a unos siete bloques del apartamento familiar, en el oeste de El Bronx.