Justicia de EE. UU. declara ilegales sanciones a Anthropic impuestas por gobierno Trump

Una jueza federal de Estados Unidos declaró el jueves ilegales las sanciones impuestas en febrero por el gobierno de Donald Trump a Anthropic, por considerarlas una represalia a las críticas que la empresa de inteligencia artificial (IA) había formulado al Pentágono.

El fallo prohíbe a las agencias federales mencionadas en la demanda aplicar la orden del gobierno de dejar de utilizar las herramientas de Anthropic, creadora del chatbot Claude.

"La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno", declaró la jueza Rita Lin en una resolución de 59 páginas consultada por la AFP.

La justicia también anuló la designación de la empresa como "riesgo para la cadena de suministro" por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Reacciones oficiales

Esa denominación había estado reservada hasta ese momento a compañías extranjeras. El gobierno de Trump puede apelar la decisión.

"Acogemos con satisfacción el fallo del tribunal, que declara ilegal la determinación de que la empresa constituía un riesgo para la cadena de suministro", dijo el jueves un portavoz de Anthropic.

"Seguimos enfocados en trabajar de forma productiva con el gobierno para aprovechar la IA en favor de nuestra seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología", añadió.

El pleito se originó ante la negativa de Anthropic a permitir que el ejército estadounidense utilizara Claude para armas letales totalmente autónomas o para la vigilancia masiva de estadounidenses.

En su resolución, la jueza afirmó que las sanciones contra la empresa "se basaron en el deseo de dar un escarmiento público a Anthropic por su 'arrogancia' al criticar al gobierno"