El FBI busca a Jesús Acosta, acusado de matar a dos personas en NY en menos de 48 horas

Jesús Acosta, buscado por el FBI por dos asesinatos en NY. ( POLICÍA DE NY )

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece una recompensa de 25,000 dólares por información que permita localizar y arrestar a Jesús Acosta, de 31 años, señalado como sospechoso de matar a dos personas durante una serie de robos ocurridos en Nueva York con apenas 48 horas de diferencia.

Acosta, quien se encontraba en libertad condicional, es buscado por los asesinatos de MD Yousuf, de 44 años, empleado de un restaurante en Brooklyn, y Tayvon Shuler, de 33, cliente de un establecimiento de comida en El Bronx.

Las autoridades indicaron que el primer hecho ocurrió alrededor de la medianoche del domingo en America´s Best Wings and Pizza, ubicado en Rockaway Avenue, en Brownsville, Brooklyn.

Según la Policía, Acosta habría entrado al establecimiento con la intención de cometer un robo, pero el hecho se tornó violento cuando presuntamente disparó contra Yousuf en la cabeza. Otro hombre, de 39 años, también resultó herido de bala en una pierna.

El sobreviviente, identificado como Mohammed Rasel, relató a medios locales que se hizo pasar por muerto para evitar que el atacante continuara disparándole.

"Me tocó... pensando que estaba fingiendo que moría", relató Rasel a WABC.

WANTED: The FBI is offering a reward of up to $25,000 for information leading to the location and apprehension of Jesus Acosta. Acosta is wanted in connection with a fatal shooting on 8/23 in Brooklyn and a robbery on 8/25 in the Bronx. Submit tips to https://t.co/tGZcFz76cx or... pic.twitter.com/Ifa6Yge4Gt — FBI New York (@NewYorkFBI) August 26, 2026

Yousuf, descrito como un padre trabajador de dos hijos, murió como consecuencia del disparo.

Aproximadamente 48 horas después, alrededor de las 12:15 de la madrugada del martes, las autoridades dijeron que un hombre armado abrió fuego durante otro robo, esta vez en una tienda de comestibles ubicada en East 149th Street, cerca de Walton Avenue, en la zona de Concourse, en El Bronx.

Durante ese incidente, Shuler recibió un disparo en el pecho. Fue trasladado al Lincoln Medical Center, donde posteriormente murió.

Su padre, Douglas Shuler, lo describió como un "buen muchacho" que estaba dispuesto a ayudar a los demás.

"Ese es mi hijo menor", dijo el padre, quien lamentó que su hijo simplemente estuviera "en el lugar equivocado en el momento equivocado".

Las autoridades sostienen que Acosta no conocía a ninguna de las dos víctimas. Según fuentes policiales citadas por medios locales, su oficial de libertad condicional lo identificó como sospechoso de ambos tiroteos.

Recompensas y búsqueda

Acosta había cumplido algo más de 10 años en una prisión estatal antes de ser puesto en libertad condicional en abril pasado.

Su encarcelamiento estaba relacionado con un tiroteo ocurrido el 5 de mayo de 2015, cuando disparó contra un desconocido durante una disputa en la estación de tren 110th Street-Malcolm X Plaza, en Manhattan, según la Policía y registros públicos.

Además de la recompensa ofrecida por el FBI, United Bodegas of America anunció otra recompensa de 10,000 dólares por información que conduzca al arresto de Acosta.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del sospechoso a comunicarse con las autoridades.