EE. UU. acusa a 80 miembros de "Los Baja Deo", banda acusada de traficar fentanilo y cocaína en Puerto Rico

Imagen de los miembros de "Los Baja Deo", acusados de tráfico de drogas en Puerto Rico. ( DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE. UU. )

Las autoridades federales y estatales arrestaron a 70 de los 81 presuntos integrantes de la banda Los Baja Deo, una organización de narcotráfico que, según las autoridades, operaba desde hace varios años en Mayagüez y otras zonas del oeste de Puerto Rico.

Los arrestos se produjeron el miércoles, un día después de que un gran jurado federal presentara una acusación contra los 81 señalados por cargos relacionados con conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, posesión y distribución de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

De acuerdo con la acusación, la organización, también conocida como LBD, distribuía desde 2021 heroína, fentanilo, cocaína, crack y marihuana, principalmente en comunidades y proyectos de vivienda pública de Mayagüez y sectores cercanos.

Las autoridades estiman que durante el período de la conspiración la organización fue responsable de distribuir al menos 340 kilogramos de fentanilo o narcóticos mezclados con esta sustancia y 2,200 kilogramos de cocaína.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que la operación generó más de 49 millones de dólares en ganancias y que durante la investigación fueron incautadas 21 armas de fuego.

Violencia para proteger el negocio

Según la acusación federal, los integrantes de "Los Baja Deo" desempeñaban distintos roles dentro de la estructura criminal, incluidos líderes, propietarios de puntos de venta de drogas, proveedores, encargados de seguridad, vendedores, vigilantes y facilitadores.

Los fiscales alegan además que los miembros de la organización utilizaban radios de comunicación, teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería y redes sociales para coordinar sus actividades.

Cuando consideraban que la organización o alguno de sus integrantes estaba bajo amenaza, los acusados presuntamente recurrían a la violencia, incluidos tiroteos, secuestros y asesinatos, para proteger sus operaciones.

La investigación fue encabezada por el FBI y la Policía de Puerto Rico, con la participación de agencias federales como Homeland Security Investigations (HSI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.

Enfrentan hasta cadena perpetua

Los acusados enfrentan un mínimo de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua si son declarados culpables de los cargos de narcotráfico.

Para quienes enfrenten además los cargos relacionados con armas de fuego, la pena mínima puede aumentar a 15 años de prisión, con un máximo de cadena perpetua.

El Gobierno estadounidense también busca el decomiso de más de 49.7 millones de dólares presuntamente vinculados con las actividades de narcotráfico.

Las autoridades enfatizaron que los cargos corresponden a acusaciones y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal