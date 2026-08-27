Madre dominicana encontrada muerta en su apartamento en El Bronx fue apuñalada por su hijo

Bob Johnny Guzmán, de 33 años, quien fue acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma. ( TOMADA DE NYPD )

La madre dominicana Josefa Soto de Guzmán, de 57 años, fue encontrada muerta en su apartamento en El Bronx y, según documentos judiciales, habría sido apuñalada por su hijo, Bob Johnny Guzmán Soto, de 33 años.

De acuerdo con los documentos de la corte, Guzmán Soto apuñaló a su madre con un objeto punzante en la cabeza y el pecho, heridas que le causaron la muerte.

Josefa Soto fue encontrada sin vida el pasado viernes 21 de agosto, alrededor de las 3:30 de la tarde, dentro de su apartamento, ubicado en el edificio 1236 de Grand Concourse. La mujer presentaba golpes en la cabeza.

La dominicana fue encontrada por su esposo, Johnny Guzmán, quien se encontraba cerca de la vivienda realizando trabajos de pintura.

Detalles del caso

De acuerdo con Telemundo 47, Guzmán Soto enfrenta cargos de asesinato, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma, y deberá comparecer ante la corte el próximo lunes. El pasado martes 25 de agosto, la Policía de Nueva York (NYPD) arrestó a Bob Johnny Guzmán.

El padre del acusado informó que su hijo tiene problemas de salud mental y que, pese a que en varias ocasiones lo llevaron a hospitales, los médicos le daban el alta.

"Para mí él no está consciente de que la mató, quizás recuerda que le dio golpes, pero no que llegó tan lejos. No pasó por mi cabeza que iba a pasar. Pero sí había indicios porque él la agredía, ya la había agredido. Uno le llamaba la ambulancia. Lo dejaban dos o tres días. Una semana y al otro lo enviaban para casa", informó el viudo.

Contexto familiar

Según Johnny Guzmán, su esposa tenía previsto viajar a República Dominicana junto a su hijo, quien no quería realizar el viaje. El viaje estaba programado para el sábado 22 de agosto, pero un día antes la mujer fue encontrada muerta.

Antes de su arresto, Bob Johnny Guzmán Soto fue captado por una cámara de seguridad cuando salía del edificio con una maleta. Su padre aseguró que su hijo realizaba esta acción cada vez que tenía algún inconveniente con su madre.

La familia planea trasladar los restos de Josefa a República Dominicana, donde otro de sus hijos espera para darle sepultura.